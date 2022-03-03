https://sputnik-georgia.ru/20220303/okhrannik-rustavskoy-tyurmy-otstranen-ot-sluzhby-iz-za-intsidenta-s-advokatom-saakashvili-264939559.html

Охранник руставской тюрьмы отстранен от службы из-за инцидента с адвокатом Саакашвили

Охранник руставской тюрьмы отстранен от службы из-за инцидента с адвокатом Саакашвили

Дело взято под контроль Специальной пенитенциарной службы 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T14:39+0400

2022-03-03T14:39+0400

2022-03-03T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Работнику внешней охраны тюрьмы №12 в Рустави приостановили должностные полномочия из-за нанесения словесного и физического оскорбления адвокату Шоте Тутберидзе, который защищает интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Инцидент между адвокатом Саакашвили и охранником тюрьмы, в которой отбывает наказание бывший президент Грузии, произошел 2 марта.Расследование ведется по статье "превышение служебных полномочий", дело также взято под контроль Специальной пенитенциарной службы.Как отмечено в заявлении, во всех тюрьмах Грузии полностью соблюдаются права как заключенных, так и посетителей.По словам другого адвоката Саакашвили Ники Гварамия, конвоир руставской тюрьмы №12 нанес словесные и физические оскорбления не только адвокату Шоте Тутберидзе, но и экс-президенту.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября 2021 года был арестован в Тбилиси.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет. Еще три уголовных дела против Саакашвили находятся на рассмотрении суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, ника гварамия, сандро гиргвлиани, тбилиси, рустави, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, валерий гелашвили, возвращение и арест саакашвили