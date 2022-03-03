https://sputnik-georgia.ru/20220303/pandemiya-koronavirusa-vyzvala-rost-sluchaev-trevozhnosti-i-depressii--voz-264921627.html

Пандемия коронавируса вызвала рост случаев тревожности и депрессии – ВОЗ

Пандемия коронавируса вызвала рост случаев тревожности и депрессии – ВОЗ

Это объясняется беспрецедентным стрессом, вызванным социальной изоляцией на фоне пандемии 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T09:01+0400

2022-03-03T09:01+0400

2022-03-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Тревожность и депрессии – 25-процентный рост случаев именно этих недугов вызвал первый год пандемии коронавируса, говорится в докладе, опубликованном 2 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Такой рост объясняется беспрецедентным стрессом, вызванным социальной изоляцией на фоне пандемии. С этим были, в частности, связаны ограничения на возможность людей работать, находить поддержку у близких или участвовать в жизни своих сообществ."Одиночество, страх заражения, страдания, страх собственной смерти и смерти своих близких, горе после тяжелой утраты и финансовые проблемы также упоминались в качестве факторов стресса, приводящих к тревоге и депрессии", – отметили в ВОЗ.Любопытно, что больше всего пострадали врачи, медработники, молодежь и женщины, говорится в докладе. В ВОЗ подчеркивают, что рост распространенности проблем с психическим здоровьем совпал с глобальными сбоями в работе служб по охране психического здоровья. А это, в свою очередь, привело к крупным пробелам в уходе за теми, кто в нем больше всего нуждается.В связи с этим глава департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Девора Кестель заявила, что государства-члены организации обязаны срочно увеличить инвестиции в сектор психического здоровья и принять меры для того, дабы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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всемирная организация здравоохранения, новости, в мире, общество, коронавирус covid-19