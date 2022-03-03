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Парламент Армении не смог избрать президента страны
Парламент Армении не смог избрать президента страны
Единственный кандидат в президенты, представленный правящей партией, не набрал достаточного количества голосов 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T10:42+0400
2022-03-03T10:42+0400
2022-03-03T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Депутаты парламента Армении не смогли избрать в первом туре президента страны из-за бойкота оппозиции.Единственный кандидат в президенты – министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян, представленный правящей партией, получил 69 голосов, чего не хватило для избрания президентом.Как передает Sputnik Армения, в первом туре для избрания необходим 81 голос, у правящей партии, выдвинувшей Хачатряна – 71. Оппозиционные фракции "Честь имею" и "Айастан" бойкотировали обсуждение кандидатуры президента.По Конституции допускается второй и третий тур президентских выборов, где для избрания нужно 65 и 54 голоса соответственно.И. о. председателя парламента Акоп Аршакян заявил, что НС проведет сегодня второй тур выборов.Оппозиция в Армении бойкотировала обсуждение кандидатуры на пост президента>>В Армении парламентская форма правления, поэтому президента выбирают депутаты.Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, что не позволяет главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Армении Ален Симонян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, армения, политика
Парламент Армении не смог избрать президента страны
10:42 03.03.2022 (обновлено: 11:04 03.03.2022) Подписаться на
Единственный кандидат в президенты, представленный правящей партией, не набрал достаточного количества голосов
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Депутаты парламента Армении не смогли избрать в первом туре президента страны из-за бойкота оппозиции.
Единственный кандидат в президенты – министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян, представленный правящей партией, получил 69 голосов, чего не хватило для избрания президентом.
Как передает Sputnik Армения
, в первом туре для избрания необходим 81 голос, у правящей партии, выдвинувшей Хачатряна – 71. Оппозиционные фракции "Честь имею" и "Айастан" бойкотировали обсуждение кандидатуры президента.
По Конституции допускается второй и третий тур президентских выборов, где для избрания нужно 65 и 54 голоса соответственно.
И. о. председателя парламента Акоп Аршакян заявил, что НС проведет сегодня второй тур выборов.
В Армении парламентская форма правления, поэтому президента выбирают депутаты.
Президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, что не позволяет главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
С 1 февраля обязанности президента исполняет спикер парламента Армении Ален Симонян.
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