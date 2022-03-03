https://sputnik-georgia.ru/20220303/premer-gruzii-podpisal-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-264945266.html

Премьер Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Евросоюз

Премьер Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Евросоюз

Грузия рассчитывает на положительное решение Евросоюза в ускоренном порядке 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T17:11+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в специальном обращении к гражданам в четверг объявил, что подписывает заявку на вступление страны в Евросоюз.Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.Несколько дней назад Украина подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент во вторник большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, евросоюз, грузия - ес