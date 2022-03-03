https://sputnik-georgia.ru/20220303/putin-izlozhil-makronu-rossiyskie-usloviya-na-peregovorov-s-kievom-264948948.html

Путин изложил Макрону российские условия на переговоров с Киевом

Путин изложил Макрону российские условия на переговоров с Киевом

Российский лидер не согласился с Макроном, назвавшим "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T19:48+0400

2022-03-03T19:48+0400

2022-03-03T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что задачи военной операции РФ будут в любом случае выполнены, сообщила пресс-служба Кремля."Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", - сказал Путин.Отмечается, что российский лидер не согласился с Макроном, назвавшим "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. Путин дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Украины.Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022