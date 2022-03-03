https://sputnik-georgia.ru/20220303/putin-spetsoperatsiya-na-ukraine-idet-po-planu-264950753.html

Путин: спецоперация на Украине идет по плану

Путин: спецоперация на Украине идет по плану

Путин на совещании Совбеза рассказал о ходе спецоперации на Украине 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Российская спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. По его словам, солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты, сообщает РИА Новости. Он отметил, что в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022