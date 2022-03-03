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Путин: спецоперация на Украине идет по плану
Путин: спецоперация на Украине идет по плану
Путин на совещании Совбеза рассказал о ходе спецоперации на Украине 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T21:12+0400
2022-03-03T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Российская спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. По его словам, солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты, сообщает РИА Новости. Он отметил, что в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: спецоперация на Украине идет по плану
21:12 03.03.2022 (обновлено: 21:20 03.03.2022) Подписаться на
Путин на совещании Совбеза рассказал о ходе спецоперации на Украине
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Российская спецоперация на Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
По его словам, солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты, сообщает РИА Новости
.
Он отметил, что в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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