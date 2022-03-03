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Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме – операторы

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме – операторы

Транзит российского газа через Беларусь и Польшу сохраняется в ночные часы 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T10:27+0400

2022-03-03T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. По данным операторов газотранспортных систем (ГТС), транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, а по газопроводу "Ямал-Европа" (через Беларусь и Польшу) – ночью, передает РИА Новости.Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". При этом объем поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится сейчас на максимальном уровне. Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Транзит газа через Беларусь и Польшу сохраняется в ночные часы. "Газпром" забронировал около 20% мощности магистрали в объёме почти 800 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров. За ночь – с 21:00 мск до 8:00 мск (начало газовых суток) – было прокачано 16,8 миллиона кубометров. Компания возобновила прямые поставки по "Ямалу-Европе" в субботу – впервые с декабря.Эксперты связывают рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на некоторое похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации. Аналитики Rystad Energy полагают, что сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью, считают они.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, россия, польша, газпром, европа, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022