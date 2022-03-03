https://sputnik-georgia.ru/20220303/v-gruzii-vvodyat-novye-shtrafy-pri-peresechenii-granitsy-264790204.html

В Грузии вводят новые штрафы при пересечении границы

В Грузии вводят новые штрафы при пересечении границы

В Грузии увеличивают штрафы за нарушение пограничного режима 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. С 1 сентября 2021 года в Грузии вступят в силу поправки в Кодекс административных нарушений, которые подразумевают увеличение штрафов за нарушение пограничного режима.Пограничный режим – это порядок въезда/выезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне.На сегодняшний день любое нарушение правил входа на пограничную зону, а также правил проживания и регистрации в Грузии караются предупреждением или штрафом в размере 10 лари.Согласно поправкам, нарушение пограничного режима во время осуществления туристической, исследовательской деятельности, охоты или сельско-хозяйственных работ будет караться штрафом в размере 20 лари.А вот нарушение пограничного режима во время осуществления предпринимательской деятельности, строительства, горнодобывающих и других работ по добыче повлечет за собой штраф в размере 50 лари для физических лиц и 200 лари – для юридических. Повторное нарушение этих норм повлечет за собой штраф в размере 100 лари для физических лиц и 300 лари – для юридических.Если же они вызвали препятствование пересечению границы, то штраф составит 250 лари. А вот повреждение или уничтожение пограничных знаков при этих действиях повлечет за собой штраф в размере 350 лари.Также съемка пограничного поста и пограничных знаков, в том числе с дрона, будет караться штрафом в размере 50 лари.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 марта составляет 3,2244 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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