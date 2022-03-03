https://sputnik-georgia.ru/20220303/v-gruziyu-iz-turtsii-postupila-pervaya-partiya-medikamentov-264944822.html
В Грузию из Турции поступила первая партия медикаментов
В Грузию из Турции поступила первая партия медикаментов
На фармрынке Грузии уже ощущается снижение цен на конкретные медикаменты, отметили в Минздраве 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T17:26+0400
2022-03-03T17:26+0400
2022-03-03T17:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Грузию из Турции поступили медикаменты 32-х наименований, стоимость которых намного ниже, чем их аналогов, сообщает телекомпания "Имеди".Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января 2022 года, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.По его словам, на фармрынке Грузии уже ощущается снижение цен на конкретные медикаменты. Цены на эти лекарства уменьшились в два раза.На первом этапе страна в основном получила лекарства, нужные для лечения хронических заболеваний. В нескольких сетевых аптеках страны они уже доступны для населения.Как отмечают в Минздраве Грузии, к будущей неделе список медикаментов еще больше увеличится.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Многие граждане Грузии ездили за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки расходов меньше. Граждане Грузии в соцсетях неоднократно жаловались на высокие цены медикаментов, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, минздрав грузии, турция, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество
В Грузию из Турции поступила первая партия медикаментов
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На фармрынке Грузии уже ощущается снижение цен на конкретные медикаменты, отметили в Минздраве
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Грузию из Турции поступили медикаменты 32-х наименований, стоимость которых намного ниже, чем их аналогов, сообщает телекомпания "Имеди".
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января 2022 года, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.
"На будущей неделе запланирован визит министра в Турцию, где состоятся встречи с местным министром здравоохранения и руководителем агентства регулирования для того, чтобы этот процесс максимально был упрощен", - заявил замминистра здравоохранения Илия Гудушаури.
По его словам, на фармрынке Грузии уже ощущается снижение цен на конкретные медикаменты. Цены на эти лекарства уменьшились в два раза.
На первом этапе страна в основном получила лекарства, нужные для лечения хронических заболеваний. В нескольких сетевых аптеках страны они уже доступны для населения.
Как отмечают в Минздраве Грузии, к будущей неделе список медикаментов еще больше увеличится.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
Многие граждане Грузии ездили за лекарствами в Турцию, так как даже с учетом трат на поездки расходов меньше. Граждане Грузии в соцсетях неоднократно жаловались на высокие цены медикаментов, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.