https://sputnik-georgia.ru/20220303/v-kurortnom-tskhaltubo-vosstanavlivayut-tsentralnyy-park-264949073.html
В курортном Цхалтубо восстанавливают центральный парк
В курортном Цхалтубо восстанавливают центральный парк
В центральном парке появятся дополнительные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы видеонаблюдения и орошения 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T20:11+0400
2022-03-03T20:11+0400
2022-03-03T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Местные власти приступили к восстановлению 75 гектаров центрального парка в курортном городе Цхалтубо на западе Грузии.Цхалтубо находится в 7 километрах от Кутаиси и в 250 километрах от Тбилиси. Цхалтубо прославился своими термо-радоновыми минеральными водными процедурами, где лечат заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ.В центральном парке появятся дополнительные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы видеонаблюдения и орошения, дорожки для прогулок, фонтаны с питьевой водой.Сотрудники мэрии муниципалитета по благоустройству и уборке проводят обрезку вечнозеленых растений и установку наружного освещения. Кроме того, ведется работа по очистке территории от мусора.Бальнеологический курорт Цхалтубо был известен еще в VII-IX веках, а с XII-XIII веков уже пользовался большой популярностью как лечебный.Цхалтубо прославился своими термо-радоновыми минеральными водными процедурами. Теплая (35 градусов), легкая, чистейшая и непахнущая вода прямо течет из источников в ванны, без нагревания и охлаждения. Вода в Цхалтубо лечит заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ, эндокринологические, гинекологические и кожные заболевания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В курортном Цхалтубо восстанавливают центральный парк
20:11 03.03.2022 (обновлено: 20:23 03.03.2022) Подписаться на
В центральном парке появятся дополнительные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы видеонаблюдения и орошения
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Местные власти приступили к восстановлению 75 гектаров центрального парка в курортном городе Цхалтубо на западе Грузии.
Цхалтубо находится в 7 километрах от Кутаиси и в 250 километрах от Тбилиси. Цхалтубо прославился своими термо-радоновыми минеральными водными процедурами, где лечат заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ.
"В ближайшее время мы реализуем еще более интересные проекты, я лично буду следить за процессом", - сказал мэр муниципалитета Геннадий Баланчивадзе в эфире телеканала "Имеди".
В центральном парке появятся дополнительные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, системы видеонаблюдения и орошения, дорожки для прогулок, фонтаны с питьевой водой.
Сотрудники мэрии муниципалитета по благоустройству и уборке проводят обрезку вечнозеленых растений и установку наружного освещения. Кроме того, ведется работа по очистке территории от мусора.
Бальнеологический курорт Цхалтубо был известен еще в VII-IX веках, а с XII-XIII веков уже пользовался большой популярностью как лечебный.
Цхалтубо прославился своими термо-радоновыми минеральными водными процедурами. Теплая (35 градусов), легкая, чистейшая и непахнущая вода прямо течет из источников в ванны, без нагревания и охлаждения. Вода в Цхалтубо лечит заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ, эндокринологические, гинекологические и кожные заболевания.
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