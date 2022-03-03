https://sputnik-georgia.ru/20220303/v-moskve-otmenili-sistemu-qr-kodov-264926352.html

В Москве отменили систему QR-кодов

В Москве отменили систему QR-кодов

МОСКВА, 3 мар - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T10:39+0400

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МОСКВА, 3 мар - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г, в Москве прекращается использование QR-кодов", - написал Собянин в своем блоге.Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Требование о посещении общественных мест по QR-кодам отменят и в Санкт Петербурге, но - с 4 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.

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