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В Москве отменили систему QR-кодов
В Москве отменили систему QR-кодов
МОСКВА, 3 мар - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов. 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T10:39+0400
2022-03-03T10:39+0400
2022-03-03T10:39+0400
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МОСКВА, 3 мар - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г, в Москве прекращается использование QR-кодов", - написал Собянин в своем блоге.Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Требование о посещении общественных мест по QR-кодам отменят и в Санкт Петербурге, но - с 4 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.
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новости, россия, москва, коронавирус covid-19
В Москве отменили систему QR-кодов
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МОСКВА, 3 мар - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в российской столице прекращается использование QR-кодов.
"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г, в Москве прекращается использование QR-кодов", - написал Собянин в своем блоге.
Он добавил, что вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Требование о посещении общественных мест по QR-кодам отменят и в Санкт Петербурге, но - с 4 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.