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В центре Багдада установили большой плакат в поддержку России

В центре Багдада установили большой плакат в поддержку России

На баннере написано по-английски "Мы поддерживаем Россию" 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T12:58+0400

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владимир путин

багдад

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В одном из центральных кварталов Багдада установили большой плакат с изображением президента России Владимира Путина.На плакате написано по-английски "Мы поддерживаем Россию", и ниже подпись на арабском "Друзья президента".Россия начала специальную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, владимир путин, багдад