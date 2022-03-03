https://sputnik-georgia.ru/20220303/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-gruzii-s-rossiey-zaprescheno-264925972.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
Дорога временно закрыта из-за опасности схода лавин 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T10:12+0400
2022-03-03T10:12+0400
2022-03-03T10:12+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено из-за опасности схода лавин.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
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Дорога временно закрыта из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено из-за опасности схода лавин.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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