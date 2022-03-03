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Вниманию граждан Грузии на Украине и в соседних странах: обнародованы номера горячих линий
Вниманию граждан Грузии на Украине и в соседних странах: обнародованы номера горячих линий
Грузинские дипмиссии предлагают помощь застрявшим на Украине гражданам 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T18:03+0400
2022-03-03T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии открыло дополнительный консульский пункт во Львове для помощи гражданам Грузии, застрявшим на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, внешнеполитическое ведомство Грузии обязало дипмиссии как на Украине, так и в соседних странах помочь гражданам, выехавшим с территории Украины и нуждающимся в помощи. В этой связи министерство обнародовало номера горячих линий:Также в министерстве сообщили о готовности эвакуировать граждан Грузии из Украины в случае появления гуманитарных коридоров.До эвакуации внешнеполитическое ведомство призывает граждан Грузии, которые остаются на территории Украины, подчиняться требованиям безопасности, в том числе в процессе выезда с территории страны, и оставаться на связи с консульскими службами.Гражданам Грузии рекомендуют иметь при себе наличные деньги и документы, а также включенные телефоны и портативные зарядные устройства.При этом рекомендовано иметь в телефонах контакты скорой помощи, пожарной службы и номера консульств и посольства Грузии на Украине.Номера посольства Грузии на Украине:Номера консульства Грузии в Одессе:Горячая линия МИД Грузии:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, польша, украина, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Вниманию граждан Грузии на Украине и в соседних странах: обнародованы номера горячих линий
18:03 03.03.2022 (обновлено: 18:34 03.03.2022) Подписаться на
Грузинские дипмиссии предлагают помощь застрявшим на Украине гражданам
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии открыло дополнительный консульский пункт во Львове для помощи гражданам Грузии, застрявшим на Украине, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство Грузии обязало дипмиссии как на Украине, так и в соседних странах помочь гражданам, выехавшим с территории Украины и нуждающимся в помощи. В этой связи министерство обнародовало
номера горячих линий:
горячая линия посольства Грузии в Польше +48 572 488 665
горячая линия посольства Грузии в Венгрии +36 30 858 66 22
горячая линия посольства Грузии в Словакии +421 918663008
горячая линия посольства Грузии в Румынии +40743232292
Также в министерстве сообщили о готовности эвакуировать граждан Грузии из Украины в случае появления гуманитарных коридоров.
До эвакуации внешнеполитическое ведомство призывает граждан Грузии, которые остаются на территории Украины, подчиняться требованиям безопасности, в том числе в процессе выезда с территории страны, и оставаться на связи с консульскими службами.
Гражданам Грузии рекомендуют иметь при себе наличные деньги и документы, а также включенные телефоны и портативные зарядные устройства.
При этом рекомендовано иметь в телефонах контакты скорой помощи, пожарной службы и номера консульств и посольства Грузии на Украине.
Номера посольства Грузии на Украине:
Номера консульства Грузии в Одессе:
Горячая линия МИД Грузии:
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