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Выросли и цены, и спрос – когда можно вылететь из Беларуси в Грузию?
Выросли и цены, и спрос – когда можно вылететь из Беларуси в Грузию?
Представитель авиакомпании "Белавиа" объяснила, почему подорожали билеты из Минска в грузинские города
2022-03-03T15:49+0400
2022-03-03T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Распроданы билеты на все регулярные рейсы из столицы Беларуси в Тбилиси и Батуми до конца месяца, сообщила Sputnik Грузия сотрудница тбилисского офиса крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа".По ее словам, увеличение стоимости билетов, которое вызвало негодование пассажиров, связано с увеличением времени в пути. Теперь в небе придется провести не менее пяти часов вместо привычных трех."А как вы думали, лететь стало намного дольше и это не могло не отразиться на цене. Ведь изменился маршрут из-за последних событий", – пояснила представитель "Белавиа".После начала специальной операцией России на Украине украинская сторона закрыла небо. Билеты из Минска в Тбилиси на 30 марта стоят 470 долларов. Столько же обойдется билет в Батуми. Билеты из Тбилиси в Минск есть в продаже на весь март, их стоимость 150-170 долларов. Доступны билеты и на рейсы Батуми-Минск, но они в основном дороже, чем из столицы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Выросли и цены, и спрос – когда можно вылететь из Беларуси в Грузию?
15:49 03.03.2022 (обновлено: 16:18 03.03.2022) Подписаться на
Представитель авиакомпании "Белавиа" объяснила, почему подорожали билеты из Минска в грузинские города
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Распроданы билеты на все регулярные рейсы из столицы Беларуси в Тбилиси и Батуми до конца месяца, сообщила Sputnik Грузия сотрудница тбилисского офиса крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа".
"Билетов до 30 марта в направлении Грузии нет. Идет интенсивный поток пассажиров из Минска в Тбилиси", – рассказала собеседница агентства.
По ее словам, увеличение стоимости билетов, которое вызвало негодование пассажиров, связано с увеличением времени в пути. Теперь в небе придется провести не менее пяти часов вместо привычных трех.
"А как вы думали, лететь стало намного дольше и это не могло не отразиться на цене. Ведь изменился маршрут из-за последних событий", – пояснила представитель "Белавиа".
После начала специальной операцией России на Украине украинская сторона закрыла небо.
Билеты из Минска в Тбилиси на 30 марта стоят 470 долларов. Столько же обойдется билет в Батуми. Билеты из Тбилиси в Минск есть в продаже на весь март, их стоимость 150-170 долларов. Доступны билеты и на рейсы Батуми-Минск, но они в основном дороже, чем из столицы.
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