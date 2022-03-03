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Выросли и цены, и спрос – когда можно вылететь из Беларуси в Грузию?

Выросли и цены, и спрос – когда можно вылететь из Беларуси в Грузию?

Представитель авиакомпании "Белавиа" объяснила, почему подорожали билеты из Минска в грузинские города

2022-03-03T15:49+0400

2022-03-03T15:49+0400

2022-03-03T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Распроданы билеты на все регулярные рейсы из столицы Беларуси в Тбилиси и Батуми до конца месяца, сообщила Sputnik Грузия сотрудница тбилисского офиса крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа".По ее словам, увеличение стоимости билетов, которое вызвало негодование пассажиров, связано с увеличением времени в пути. Теперь в небе придется провести не менее пяти часов вместо привычных трех."А как вы думали, лететь стало намного дольше и это не могло не отразиться на цене. Ведь изменился маршрут из-за последних событий", – пояснила представитель "Белавиа".После начала специальной операцией России на Украине украинская сторона закрыла небо. Билеты из Минска в Тбилиси на 30 марта стоят 470 долларов. Столько же обойдется билет в Батуми. Билеты из Тбилиси в Минск есть в продаже на весь март, их стоимость 150-170 долларов. Доступны билеты и на рейсы Батуми-Минск, но они в основном дороже, чем из столицы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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