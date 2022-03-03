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Заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова
Заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова
Евроинтеграцию республики надо ускорить, считает президент Молдовы 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T20:35+0400
2022-03-03T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.Ранее Санду выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.До этого Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление его страны в ЕС. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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в мире, новости, политика, молдова, евросоюз
Заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова
20:35 03.03.2022 (обновлено: 20:51 03.03.2022) Подписаться на
Евроинтеграцию республики надо ускорить, считает президент Молдовы
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
Ранее Санду выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.
"Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции — стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны", - сказала Санду, передает РИА Новости.
До этого Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление его страны в ЕС. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.