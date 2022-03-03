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Заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова

Заявку на вступление в Евросоюз подала Молдова

Евроинтеграцию республики надо ускорить, считает президент Молдовы 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы "обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны", заявила на брифинге президент республики Майя Санду.Ранее Санду выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.До этого Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В понедельник Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление его страны в ЕС. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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