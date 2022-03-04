https://sputnik-georgia.ru/20220304/bolee-130-reysov-zaderzhali-ili-otmenili-v-aeroportakh-moskvy-264958293.html

Более 130 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Более 130 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

В расписании авиарейсов из московских аэропортов произошли сбои 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".По данным на утро пятницы, в аэропорту "Внуково" 5 рейсов задержаны, 54 отменены, в "Домодедово" 8 рейсов задержаны, 8 отменены, в "Шереметьево" 12 рейсов задержаны, 50 отменены, передает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".Запад ужесточил санкции против России после начала специальной операции на Украине. Так Евросоюз, США и Канада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.Кроме того, Росавиация 24 февраля сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Позднее Росавиация уточняла, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, владимир путин, росавиация, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022