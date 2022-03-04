Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков/
Великий пост по православному церковному календарю начинается 7 марта в Чистый понедельник, и завершится 24 апреля главным христианским праздником – Светлым Воскресением Христовым
Sputnik Грузия поинтересовался, как правильно поститься, какие правила нужно соблюдать в Великий пост и чего нельзя делать в этот период.
Правила поста
Великий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Он состоит из двух частей и в общей сложности длится семь недель.
Первая часть – Святая Четыредесятница, установленная в память о 40-дневном посте Спасителя в пустыне, и длится шесть недель – это время покаяния. Вторая – Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, в течение которой вспоминают последние дни земной жизни и крестной смерти Спасителя – время очищения и подготовки к Светлому Воскресению Христову.
По церковным правилам верующие для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно пройдя таинство исповеди.
Правила Великого поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к Пасхе. Правила касаются не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм.
По правилам поста православные в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. А для этого необходимо ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста. В эти дни также нужно совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.
Служители церкви считают, что человек сможет приблизиться к Богу, соблюдая пост и посвящая больше времени молитвам, отодвигая при этом все ненужное на задний план. Первая и последняя недели поста самые строгие, а молитвы более продолжительные.
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗавершение чина мироварения в Донском монастыре
Завершение чина мироварения в Донском монастыре
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков/
Пост ужесточается в ходе последней недели, особенно в Красную пятницу – в день распятия Спасителя. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.
В последнюю неделю поста нужно раскаяться в вольных или невольных прегрешениях, причаститься и очиститься от всего греховного, так как на протяжении этой недели Иисус терпел ради людей жестокие муки.
На этой неделе верующие должны максимально оградиться от мирской суеты – не смотреть телевизионные программы, не слушать музыку и как можно больше находиться дома.
Что нельзя делать
Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому в Великий пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.
Нельзя кичиться, поучать других и демонстрировать гордыню.
Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадебные торжества нужно планировать или до начала Великого поста, или после Пасхи.
Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.
Порицаются и другие мирские развлечения, к которым можно отнести походы в театр и в кино на комедии, праздное проведение времени в Интернете и так далее.
В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, посещать концерты духовной музыки, Интернет использовать для работы или благих дел.
Материал подготовлен на основе открытых источников