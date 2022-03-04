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https://sputnik-georgia.ru/20220304/chto-nelzya-delat-v-velikiy-post-2022-pravila-posta-264965301.html
Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста
Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста
Великий пост по православному церковному календарю начинается 7 марта - в Чистый понедельник, и завершится 24 апреля главным христианским праздником - Светлым Воскресением Христовым
2022-03-04T13:16+0400
2022-03-04T13:16+0400
справки
великий пост
религия
общество
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Sputnik Грузия поинтересовался, как правильно поститься, какие правила нужно соблюдать в Великий пост и чего нельзя делать в этот период.Правила постаВеликий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Он состоит из двух частей и в общей сложности длится семь недель.По церковным правилам верующие для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно пройдя таинство исповеди.Правила Великого поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к Пасхе. Правила касаются не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм.По правилам поста православные в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. А для этого необходимо ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста. В эти дни также нужно совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Служители церкви считают, что человек сможет приблизиться к Богу, соблюдая пост и посвящая больше времени молитвам, отодвигая при этом все ненужное на задний план. Первая и последняя недели поста самые строгие, а молитвы более продолжительные.Пост ужесточается в ходе последней недели, особенно в Красную пятницу – в день распятия Спасителя. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.В последнюю неделю поста нужно раскаяться в вольных или невольных прегрешениях, причаститься и очиститься от всего греховного, так как на протяжении этой недели Иисус терпел ради людей жестокие муки.На этой неделе верующие должны максимально оградиться от мирской суеты – не смотреть телевизионные программы, не слушать музыку и как можно больше находиться дома.Что нельзя делатьПост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому в Великий пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.Нельзя кичиться, поучать других и демонстрировать гордыню.Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадебные торжества нужно планировать или до начала Великого поста, или после Пасхи.Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.Порицаются и другие мирские развлечения, к которым можно отнести походы в театр и в кино на комедии, праздное проведение времени в Интернете и так далее.В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, посещать концерты духовной музыки, Интернет использовать для работы или благих дел.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , великий пост, религия , общество

Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста

13:16 04.03.2022
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
Верующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
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Великий пост по православному церковному календарю начинается 7 марта в Чистый понедельник, и завершится 24 апреля главным христианским праздником – Светлым Воскресением Христовым
Sputnik Грузия поинтересовался, как правильно поститься, какие правила нужно соблюдать в Великий пост и чего нельзя делать в этот период.

Правила поста

Великий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Он состоит из двух частей и в общей сложности длится семь недель.

Первая часть – Святая Четыредесятница, установленная в память о 40-дневном посте Спасителя в пустыне, и длится шесть недель – это время покаяния. Вторая – Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, в течение которой вспоминают последние дни земной жизни и крестной смерти Спасителя – время очищения и подготовки к Светлому Воскресению Христову.

По церковным правилам верующие для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно пройдя таинство исповеди.
Правила Великого поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к Пасхе. Правила касаются не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм.
По правилам поста православные в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. А для этого необходимо ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста. В эти дни также нужно совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.
Служители церкви считают, что человек сможет приблизиться к Богу, соблюдая пост и посвящая больше времени молитвам, отодвигая при этом все ненужное на задний план. Первая и последняя недели поста самые строгие, а молитвы более продолжительные.
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗавершение чина мироварения в Донском монастыре
Завершение чина мироварения в Донском монастыре - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
Завершение чина мироварения в Донском монастыре
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
/
Перейти в фотобанк
Пост ужесточается в ходе последней недели, особенно в Красную пятницу – в день распятия Спасителя. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.
В последнюю неделю поста нужно раскаяться в вольных или невольных прегрешениях, причаститься и очиститься от всего греховного, так как на протяжении этой недели Иисус терпел ради людей жестокие муки.
На этой неделе верующие должны максимально оградиться от мирской суеты – не смотреть телевизионные программы, не слушать музыку и как можно больше находиться дома.

Что нельзя делать

Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому в Великий пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.
Нельзя кичиться, поучать других и демонстрировать гордыню.
Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадебные торжества нужно планировать или до начала Великого поста, или после Пасхи.
Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.
Порицаются и другие мирские развлечения, к которым можно отнести походы в театр и в кино на комедии, праздное проведение времени в Интернете и так далее.
В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, посещать концерты духовной музыки, Интернет использовать для работы или благих дел.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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