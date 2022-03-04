https://sputnik-georgia.ru/20220304/chto-nelzya-delat-v-velikiy-post-2022-pravila-posta-264965301.html

Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста

Что нельзя делать в Великий пост 2022: правила поста

Великий пост по православному церковному календарю начинается 7 марта - в Чистый понедельник, и завершится 24 апреля главным христианским праздником - Светлым Воскресением Христовым

2022-03-04T13:16+0400

2022-03-04T13:16+0400

2022-03-04T13:16+0400

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великий пост

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общество

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Sputnik Грузия поинтересовался, как правильно поститься, какие правила нужно соблюдать в Великий пост и чего нельзя делать в этот период.Правила постаВеликий пост – самый строгий и продолжительный из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. Он состоит из двух частей и в общей сложности длится семь недель.По церковным правилам верующие для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно пройдя таинство исповеди.Правила Великого поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к Пасхе. Правила касаются не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм.По правилам поста православные в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. А для этого необходимо ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста. В эти дни также нужно совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Служители церкви считают, что человек сможет приблизиться к Богу, соблюдая пост и посвящая больше времени молитвам, отодвигая при этом все ненужное на задний план. Первая и последняя недели поста самые строгие, а молитвы более продолжительные.Пост ужесточается в ходе последней недели, особенно в Красную пятницу – в день распятия Спасителя. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.В последнюю неделю поста нужно раскаяться в вольных или невольных прегрешениях, причаститься и очиститься от всего греховного, так как на протяжении этой недели Иисус терпел ради людей жестокие муки.На этой неделе верующие должны максимально оградиться от мирской суеты – не смотреть телевизионные программы, не слушать музыку и как можно больше находиться дома.Что нельзя делатьПост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому в Великий пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.Нельзя кичиться, поучать других и демонстрировать гордыню.Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадебные торжества нужно планировать или до начала Великого поста, или после Пасхи.Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.Порицаются и другие мирские развлечения, к которым можно отнести походы в театр и в кино на комедии, праздное проведение времени в Интернете и так далее.В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, посещать концерты духовной музыки, Интернет использовать для работы или благих дел.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , великий пост, религия , общество