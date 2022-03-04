https://sputnik-georgia.ru/20220304/ctali-izvestny-soveduschie-tseremonii-kinopremii-oskar-264967621.html

Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар"

Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар"

Церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T14:04+0400

2022-03-04T14:04+0400

2022-03-04T14:24+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

оскар

в мире

новости

леди гага

зои кравиц

мировая культура

голливуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24679/06/246790681_0:231:3071:1959_1920x0_80_0_0_1a46f589ed2bff966545eae3c89b12a3.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Cтали известны соведущие грядущей церемонии вручения премии "Оскар" – их имена опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.Так, провести одно из главных событий в мире кино смогут Леди Гага, Крис Рок, Кевин Костнер, Зои Кравиц, Рози Перес и другие. Ожидается, что в ближайшие время объявят имена остальных участников, которые присоединятся к шоу.На данный момент известно, что ведущими "Оскара" в 2022 году станут стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. Сама церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года. Грандиозное шоу традиционно будет проходить в театре "Долби" в Голливуде.Киноакадемия вручит награды в 23 категориях. Любопытно, что больше всего номинаций в этом году получила картина "Власть пса" – 12. Посмотреть прямую трансляцию награждения "Оскар 2022" можно будет на официальном YouTube-канале церемонии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

голливуд

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

оскар, в мире, новости, леди гага, зои кравиц, мировая культура, голливуд