https://sputnik-georgia.ru/20220304/ctali-izvestny-soveduschie-tseremonii-kinopremii-oskar-264967621.html
Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар"
Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар"
Церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T14:04+0400
2022-03-04T14:04+0400
2022-03-04T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Cтали известны соведущие грядущей церемонии вручения премии "Оскар" – их имена опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.Так, провести одно из главных событий в мире кино смогут Леди Гага, Крис Рок, Кевин Костнер, Зои Кравиц, Рози Перес и другие. Ожидается, что в ближайшие время объявят имена остальных участников, которые присоединятся к шоу.На данный момент известно, что ведущими "Оскара" в 2022 году станут стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. Сама церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года. Грандиозное шоу традиционно будет проходить в театре "Долби" в Голливуде.Киноакадемия вручит награды в 23 категориях. Любопытно, что больше всего номинаций в этом году получила картина "Власть пса" – 12. Посмотреть прямую трансляцию награждения "Оскар 2022" можно будет на официальном YouTube-канале церемонии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
оскар, в мире, новости, леди гага, зои кравиц, мировая культура, голливуд
Cтали известны соведущие церемонии кинопремии "Оскар"
14:04 04.03.2022 (обновлено: 14:24 04.03.2022) Подписаться на
Церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Cтали известны соведущие грядущей церемонии вручения премии "Оскар" – их имена опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.
Так, провести одно из главных событий в мире кино смогут Леди Гага, Крис Рок, Кевин Костнер, Зои Кравиц, Рози Перес и другие. Ожидается, что в ближайшие время объявят имена остальных участников, которые присоединятся к шоу.
На данный момент известно, что ведущими "Оскара" в 2022 году станут стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл.
Сама церемония вручения "Оскара", 94-я по счету, состоится в ночь с 27 на 28 марта 2022 года. Грандиозное шоу традиционно будет проходить в театре "Долби" в Голливуде.
Киноакадемия вручит награды в 23 категориях. Любопытно, что больше всего номинаций в этом году получила картина "Власть пса" – 12. Посмотреть прямую трансляцию награждения "Оскар 2022" можно будет на официальном YouTube-канале церемонии.
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