https://sputnik-georgia.ru/20220304/gromkaya-muzyka-omolodila-poyavlenie-tugoukhosti-pochemu-eto-proiskhodit-264959246.html

Громкая музыка "омолодила" появление тугоухости: почему это происходит?

Громкая музыка "омолодила" появление тугоухости: почему это происходит?

Опасно ли слушать громкую музыку и когда бить тревогу – на эти вопросы ответил оториноларинголог 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Возраст нейросенсорной тугоухости среди жителей столицы России "омолодился" и виной тому громкая музыка, заявил главный оториноларинголог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков.По словам специалиста, только в прошлом году в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л. И. Свержевского осуществили свыше 70 тысяч исследований слуха. Так вот выяснилось, что большинство проблем со слухом были связаны с нейросенсорной тугоухостью. Любопытно, что среди всех причин снижения слуха эксперт отмечает шумовую тугоухость. Как объясняют медики, это связано прежде всего с использованием разных электронных портативных устройств для прослушивания музыки. "В основном ими пользуется молодежь. К возникновению шумовой тугоухости приводит уровень звука свыше 85 дБ, а в некоторых общественных местах за счет дополнительного шумового фона на ухо пользователя наушников воздействует звук силой 100-110 дБ. Поэтому шумовая нейросенсорная тугоухость в Москве сильно помолодела", – рассказал Крюков РИА Новости.Врач подчеркнул, что в системе ЛОР-заболеваний на третьем месте находятся заболевания уха. Между тем приблизительно 25% обращений в больницы Москвы связаны с проблемой нейросенсорной тугоухости."А ведь корректируется она очень непросто. Подобный пациент вынужден проходить несколько раз в год обследование и стационарное лечение на протяжении всей жизни, а в каких-то случаях спасает только аппаратное слухопротезирование", – резюмировал врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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