https://sputnik-georgia.ru/20220304/gumanitarnye-koridory-kak-proshel-vtoroy-raund-peregovorov-rf-i-ukrainy---foto-264960783.html

Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото

Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото

На территории Беларуси состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла встреча и чем она завершилась 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T11:48+0400

2022-03-04T11:48+0400

2022-03-04T12:02+0400

фотоленты

новости в фотографиях

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

россия

владимир мединский

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Хотя сторонам не удалось пока продвинуться вперед по основным вопросам, было достигнуто решение по созданию гуманитарных коридоров. Стороны подписали соответствующее коммюнике. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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