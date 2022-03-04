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Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото
Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото
На территории Беларуси состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла встреча и чем она завершилась 04.03.2022, Sputnik Грузия
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Хотя сторонам не удалось пока продвинуться вперед по основным вопросам, было достигнуто решение по созданию гуманитарных коридоров. Стороны подписали соответствующее коммюнике. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, новости в фотографиях, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, владимир мединский, фото

Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото

11:48 04.03.2022 (обновлено: 12:02 04.03.2022)
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На территории Беларуси состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла встреча и чем она завершилась
Хотя сторонам не удалось пока продвинуться вперед по основным вопросам, было достигнуто решение по созданию гуманитарных коридоров. Стороны подписали соответствующее коммюнике.
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© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Украинская делегация снова прибыла на переговоры на польских вертолетах.

Украинская делегация снова прибыла на переговоры на польских вертолетах. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Украинская делегация снова прибыла на переговоры на польских вертолетах.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Вертолеты польских ВВС летят над территорией заповедника "Беловежская пуща" в Беларуси.

Вертолеты польских ВВС летят над территорией заповедника &quot;Беловежская пуща&quot; в Беларуси. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Вертолеты польских ВВС летят над территорией заповедника "Беловежская пуща" в Беларуси.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Переговоры прошли в одном из зданий на территории заповедника "Беловежская пуща".

Переговоры прошли в одном из зданий на территории заповедника &quot;Беловежская пуща&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Переговоры прошли в одном из зданий на территории заповедника "Беловежская пуща".

© photo: Sputnik / BelTA

Первой на переговоры на автомобилях прибыла российская делегация. На фото помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Первой на переговоры на автомобилях прибыла российская делегация. На фото помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны РФ Александр Фомин. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / BelTA

Первой на переговоры на автомобилях прибыла российская делегация. На фото помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

© photo: Sputnik / BelTA

Затем прибыла и украинская делегация. На фото - советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

Затем прибыла и украинская делегация. На фото - советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и замглавы МИД Украины Николай Точицкий. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / BelTA

Затем прибыла и украинская делегация. На фото - советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

© photo: Sputnik / BelTA

Стороны приветствовали друг друга, после чего началась встреча.

Стороны приветствовали друг друга, после чего началась встреча. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / BelTA

Стороны приветствовали друг друга, после чего началась встреча.

© photo: Sputnik / BelTA, Maksim Guchek

Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области Беларуси.

Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области Беларуси. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / BelTA, Maksim Guchek

Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области Беларуси.

© photo: Sputnik / BelTA

Теперь же стороны встретились, уже зная по первой встрече позиции друг друга.

Теперь же стороны встретились, уже зная по первой встрече позиции друг друга. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / BelTA

Теперь же стороны встретились, уже зная по первой встрече позиции друг друга.

© photo: Sputnik / BelTA

Однако далеко продвинутся не удалось, хотя было достигнуто решение о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий.

Однако далеко продвинутся не удалось, хотя было достигнуто решение о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / BelTA

Однако далеко продвинутся не удалось, хотя было достигнуто решение о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий.

© photo: Sputnik / BelTA

Стороны также договорились создать каналы связи друг с другом по координации работы гуманитарных коридоров. По итогам встречи было подписано коммюнике, часть которого прессе зачитал Михаил Подоляк.

Стороны также договорились создать каналы связи друг с другом по координации работы гуманитарных коридоров. По итогам встречи было подписано коммюнике, часть которого прессе зачитал Михаил Подоляк. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / BelTA

Стороны также договорились создать каналы связи друг с другом по координации работы гуманитарных коридоров. По итогам встречи было подписано коммюнике, часть которого прессе зачитал Михаил Подоляк.

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Затем участники переговоров покинули "Беловежскую пущу".

Затем участники переговоров покинули &quot;Беловежскую пущу&quot;. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Затем участники переговоров покинули "Беловежскую пущу".

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели.

Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev

Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели.

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