Гуманитарные коридоры: как прошел второй раунд переговоров РФ и Украины – фото
Украинская делегация снова прибыла на переговоры на польских вертолетах.
Украинская делегация снова прибыла на переговоры на польских вертолетах.
Вертолеты польских ВВС летят над территорией заповедника "Беловежская пуща" в Беларуси.
Вертолеты польских ВВС летят над территорией заповедника "Беловежская пуща" в Беларуси.
Переговоры прошли в одном из зданий на территории заповедника "Беловежская пуща".
Переговоры прошли в одном из зданий на территории заповедника "Беловежская пуща".
Первой на переговоры на автомобилях прибыла российская делегация. На фото помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Первой на переговоры на автомобилях прибыла российская делегация. На фото помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Затем прибыла и украинская делегация. На фото - советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.
Затем прибыла и украинская делегация. На фото - советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и замглавы МИД Украины Николай Точицкий.
Стороны приветствовали друг друга, после чего началась встреча.
Стороны приветствовали друг друга, после чего началась встреча.
Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области Беларуси.
Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области Беларуси.
Теперь же стороны встретились, уже зная по первой встрече позиции друг друга.
Теперь же стороны встретились, уже зная по первой встрече позиции друг друга.
Однако далеко продвинутся не удалось, хотя было достигнуто решение о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий.
Однако далеко продвинутся не удалось, хотя было достигнуто решение о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий.
Стороны также договорились создать каналы связи друг с другом по координации работы гуманитарных коридоров. По итогам встречи было подписано коммюнике, часть которого прессе зачитал Михаил Подоляк.
Стороны также договорились создать каналы связи друг с другом по координации работы гуманитарных коридоров. По итогам встречи было подписано коммюнике, часть которого прессе зачитал Михаил Подоляк.
Затем участники переговоров покинули "Беловежскую пущу".
Затем участники переговоров покинули "Беловежскую пущу".
Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели.
Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели.