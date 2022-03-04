https://sputnik-georgia.ru/20220304/khudrukom-teatra-mardzhanishvili-vnov-naznachen-levan-tsuladze-264972044.html

Худруком театра Марджанишвили вновь назначен Леван Цуладзе

Худруком театра Марджанишвили вновь назначен Леван Цуладзе

Театр Марджанишвили считается одним из лучших и ведущих театров грузинской столицы 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T17:55+0400

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театр им. к.марджанишвили

грузия

новости

культура

тбилиси

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинский режиссер Леван Цуладзе вновь назначен на должность художественного руководителя Тбилисского государственного профессионального драматического театра им. Котэ Марджанишвили. Об этом говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Отмечается, что соответствии с законом о профессиональных театрах Цуладзе будет занимать эту должность в течение четырех лет. Соответствующий приказ уже издан.Срок полномочий Левана Цуладзе на посту художественного руководителя театра Марджанишвили истек 1 января 2022 года.На заседании рекомендационного совета по отбору кандидатов в художественные руководители профессиональных государственных театров при министерстве культуры была выдвинута кандидатура Левана Цуладзе.После чего было принято единогласное решение представить кандидатуру Цуладзе на утверждение министерству в качестве худрука театра Марджанишвили. В результате Леван Цуладзе был назначен на должность художественного руководителя.Конкурсы на посты худруков проходят сразу в 16 театрах, финансируемых из государственного или муниципального бюджета. Проводит конкурсы рекомендационный совет, члены которого назначаются прямо министром культуры. Худруков в театры также назначает сама Цулукиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр им. к.марджанишвили, грузия, новости, культура, тбилиси, тея цулукиани