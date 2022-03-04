https://sputnik-georgia.ru/20220304/kogda-prezident-gruzii-vystupit-pered-parlamentom-264968625.html

Когда президент Грузии выступит перед парламентом?

Когда президент Грузии выступит перед парламентом?

Дата выступления президента Грузии в парламенте будет названа на заседании бюро 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T13:47+0400

2022-03-04T13:47+0400

2022-03-04T14:39+0400

политика

грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На заседании бюро парламента Грузии в пятницу выяснится, когда президент Саломе Зурабишвили предстанет перед законодательным органом со своим ежегодным докладом.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена. Как поясняют в правящей команде, исходя из того, что суббота – это не день парламентской сессии. Определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили