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Когда президент Грузии выступит перед парламентом?
Когда президент Грузии выступит перед парламентом?
Дата выступления президента Грузии в парламенте будет названа на заседании бюро 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T13:47+0400
2022-03-04T13:47+0400
2022-03-04T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На заседании бюро парламента Грузии в пятницу выяснится, когда президент Саломе Зурабишвили предстанет перед законодательным органом со своим ежегодным докладом.Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена. Как поясняют в правящей команде, исходя из того, что суббота – это не день парламентской сессии. Определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили
Когда президент Грузии выступит перед парламентом?
13:47 04.03.2022 (обновлено: 14:39 04.03.2022) Подписаться на
Дата выступления президента Грузии в парламенте будет названа на заседании бюро
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На заседании бюро парламента Грузии в пятницу выяснится, когда президент Саломе Зурабишвили предстанет перед законодательным органом со своим ежегодным докладом.
Ранее в администрации президента сообщили, что глава государства выступит в парламенте, как это предусмотрено Конституцией и регламентом, в субботу, 5 марта. Однако в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не исключили, что дата выступления президента может быть перенесена.
Как поясняют в правящей команде, исходя из того, что суббота – это не день парламентской сессии. Определение даты выступления президента входит в компетенцию бюро парламента.
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами в ранге главы государства. Первое выступление было в марте 2019 года.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.
После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.
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