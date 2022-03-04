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Кварацхелия: Грузии нужен военный нейтралитет, чтобы не повторить судьбу Украины
Кварацхелия: Грузии нужен военный нейтралитет, чтобы не повторить судьбу Украины
Грузия должна придерживаться военного нейтралитета, чтобы в нашей стране не повторился украинский сценарий, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия... 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T19:40+0400
2022-03-04T19:40+0400
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Осуждая политику руководства Украины, Кварацхелия подчеркнул, что "они привели во власть оголтелых нацистов"."В течение восьми лет они убили на Донбассе 15 тысяч русских людей. Они же должны ответить каким-то образом? Туда, куда приходят нацисты, обязательно приходит демилитаризация и денацификация. Это закон. Закон природы и, если хотите, диалектики. Поэтому все, что происходит, это результат чего-то", - сказал Кварацхелия.Лидер партии подчеркнул, что украинский сценарий может повториться и в других бывших республиках Советского Союза, в частности в Грузии."Я призываю руководство Грузии, пусть они громко заявляют о том, что они не будут продолжать стремление в НАТО и будут придерживаться военного нейтралитета", - высказал свою позицию Кварацхелия.
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Кварацхелия: Грузии нужен военный нейтралитет, чтобы не повторить судьбу Украины
19:40 04.03.2022 (обновлено: 19:51 04.03.2022) Подписаться на
Грузия должна придерживаться военного нейтралитета, чтобы в нашей стране не повторился украинский сценарий, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил председатель политической партии "Нейтральная Грузия" Валерий Кварацхелия
Осуждая политику руководства Украины, Кварацхелия подчеркнул, что "они привели во власть оголтелых нацистов".
"В течение восьми лет они убили на Донбассе 15 тысяч русских людей. Они же должны ответить каким-то образом? Туда, куда приходят нацисты, обязательно приходит демилитаризация и денацификация. Это закон. Закон природы и, если хотите, диалектики. Поэтому все, что происходит, это результат чего-то", - сказал Кварацхелия.
Лидер партии подчеркнул, что украинский сценарий может повториться и в других бывших республиках Советского Союза, в частности в Грузии.
"Я призываю руководство Грузии, пусть они громко заявляют о том, что они не будут продолжать стремление в НАТО и будут придерживаться военного нейтралитета", - высказал свою позицию Кварацхелия.