https://sputnik-georgia.ru/20220304/kvaratskheliya-gruzii-nuzhen-voennyy-neytralitet-chtoby-ne-povtorit-sudbu-ukrainy-264977399.html

Кварацхелия: Грузии нужен военный нейтралитет, чтобы не повторить судьбу Украины

Кварацхелия: Грузии нужен военный нейтралитет, чтобы не повторить судьбу Украины

Грузия должна придерживаться военного нейтралитета, чтобы в нашей стране не повторился украинский сценарий, об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия... 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T19:40+0400

2022-03-04T19:40+0400

2022-03-04T19:51+0400

грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264979746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f478414d0deb97970af7119bfc30900d.jpg

Осуждая политику руководства Украины, Кварацхелия подчеркнул, что "они привели во власть оголтелых нацистов"."В течение восьми лет они убили на Донбассе 15 тысяч русских людей. Они же должны ответить каким-то образом? Туда, куда приходят нацисты, обязательно приходит демилитаризация и денацификация. Это закон. Закон природы и, если хотите, диалектики. Поэтому все, что происходит, это результат чего-то", - сказал Кварацхелия.Лидер партии подчеркнул, что украинский сценарий может повториться и в других бывших республиках Советского Союза, в частности в Грузии."Я призываю руководство Грузии, пусть они громко заявляют о том, что они не будут продолжать стремление в НАТО и будут придерживаться военного нейтралитета", - высказал свою позицию Кварацхелия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео