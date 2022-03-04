https://sputnik-georgia.ru/20220304/novye-kreditnye-kanikuly-obyavleny-v-rossii-264971692.html

Новые кредитные каникулы объявлены в России

Новые кредитные каникулы объявлены в России

Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут и те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T17:07+0400

2022-03-04T17:07+0400

2022-03-04T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, принят Госдумой России во втором и третьем чтениях.Согласно принятому закону, каникулы предоставляются указанным категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.На поле боя и в финансах – Запад хочет нанести России максимальный ущерб >>Кредитные каникулы в РФ могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Условия предоставления новых каникул аналогичны тем, что уже предусмотрены действующим законодательством: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, экономика, государственная дума рф