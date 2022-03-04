https://sputnik-georgia.ru/20220304/oblomki-rakety-upadut-na-obratnuyu-storonu-luny-4-fevralya-kakov-risk-dlya-zemli-264962216.html

Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны 4 февраля: каков риск для Земли?

Обломки ракеты упадут на обратную сторону Луны 4 февраля: каков риск для Земли?

Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность, заявляют специалисты 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T12:29+0400

2022-03-04T12:29+0400

2022-03-04T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Обломочные части ракеты, запущенной с Земли около восьми лет назад, упадут 4 марта на обратной стороне Луны, сообщают американские астрономы.Любопытно, что хоть эксперты считают данное событие и незначительным, но называют его очень интересным и внимательно следят за ним.На данный момент о таинственном падении обломков известно следующее: часть ступени ракеты-носителя упадет в районе лунного кратера Герцшпрунг в 15:25 мск. При этом акцент ставится именно на слово "случайно", поскольку на поверхности Луны уже есть множество обломков созданных человеком аппаратов. Однако они оказались там при неудачных попытках посадки или запущенных на нее специально.Загадка – что именно свалится на единственный естественный спутник Земли. По одной версии, это первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2015 году. По другой версии, с Луной столкнется стартовавшая с Земли в 2014 году ступень китайской ракеты Chang'e-5. Тем временем, кому бы ни принадлежал обломок ракеты величиной с автобус, как описывает его радио NPR, событие не окажет ни малейшего влияния ни на саму Луну, ни тем более на Землю. "Большая часть энергии удара придется на сам предмет, нежели на создание кратера", – считает ученый Джонатан МакДауэлл, подчеркивая, что реальный след или глубину нового кратера на поверхности Луны можно будет узнать лишь после столкновения.Специалисты напоминают: за приближением объекта к Луне следит расположенный в Калифорнии мощный радар Goldstone Solar System Radar.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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