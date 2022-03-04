https://sputnik-georgia.ru/20220304/obnarodovany-novye-instruktsii-dlya-grazhdan-gruzii-na-ukraine-264981504.html

Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине

Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине

Посольство Грузии в Украине открыло дополнительно консульство во Львове для помощи согражданам в возвращении домой 04.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Граждане Грузии, возвращающиеся из Украины с просроченными паспортами или без них, смогут получить спецдокументы, говорится в сообщении МИД Грузии.Для помощи гражданам Грузии, желающим вернутся домой, посольство Грузии в Украине открыло дополнительно консульство во Львове.Желающие получить "документ о возращении" и получить ответы на другие вопросы смогут связаться по горячей линии с консульством во Львове.Номера горячей линииПродолжают работу и другие горячие линии, открытые посольством Грузии в Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, украина, мид грузии