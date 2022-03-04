https://sputnik-georgia.ru/20220304/pereval-paravani-na-vostoke-gruzii-zakryt-dlya-avtotransporta-264958102.html
Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для автотранспорта
Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для автотранспорта
Ухудшение погодных условий создало проблемы для автомобилистов 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T10:37+0400
2022-03-04T10:37+0400
2022-03-04T10:37+0400
грузия
новости
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий.Как сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии, речь идет о 94-110 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Здесь движение запрещено для всех видов транспорта из-за метели и плохой видимости. На остальных участках дороги движение свободно.Из-за сильного снега и гололеда, на 138-158 км (Чумателети-Хуневи) участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно.Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-106 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Сачхере-Чиатура-Зестапони. Для остальных видов транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, общество, грузинские дороги, машины и их водители
Перевал Паравани на востоке Грузии закрыт для автотранспорта
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Ухудшение погодных условий создало проблемы для автомобилистов
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. На перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено движение всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий.
Как сообщается
на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии, речь идет о 94-110 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Здесь движение запрещено для всех видов транспорта из-за метели и плохой видимости. На остальных участках дороги движение свободно.
Из-за сильного снега и гололеда, на 138-158 км (Чумателети-Хуневи) участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно.
Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 1-106 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Сачхере-Чиатура-Зестапони. Для остальных видов транспорта движение свободно.
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