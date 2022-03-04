https://sputnik-georgia.ru/20220304/popadanie-snaryada-pozhar-na-neftebaze-v-chernigove---video-264963003.html

Попадание снаряда: пожар на нефтебазе в Чернигове – видео

Попадание снаряда: пожар на нефтебазе в Чернигове – видео

Госслужба по ЧС Украины заявила, что в результате попадания снаряда в Чернигове загорелась нефтебаза. Смотрите видео с места ЧП 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T12:00+0400

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видео

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обострение ситуации вокруг украины 2022

конфликты

пожар

украина

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На нефтебазе воспламенились резервуары с дизельным топливом. На место для тушения пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Тем временем российские войска продолжают спецоперацию на территории Украины. Минобороны России подчеркивает, что не наносит авиа и ракетных ударов по городам. Высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, пожар, украина, видео