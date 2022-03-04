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Повышенной радиации на Запорожской АЭС нет – Минэнерго США

Повышенной радиации на Запорожской АЭС нет – Минэнерго США

Ведомство привело в готовность свою группу реагирования на инциденты в ядерной области и следит за событиями на АЭС 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Американское министерство энергетики подтверждает, что повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС на Украине зарегистрировано не было, пишет РИА Новости.По словам главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, министерство привело в готовность свою команду реагирования на инциденты в ядерной области и следит за событиями на АЭС, а также ведет консультации с Пентагоном, Белым домом и Комиссией по ядерному урегулированию США."Мы не зафиксировали повышенных показаний уровня радиации у объекта. Реакторы станции защищены надежными защитными конструкциями, и реакторы безопасно отключаются", – написала Грэнхолм в Twitter.Между тем, по данным службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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