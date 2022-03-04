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Пожар у атомной электростанции на Украине ликвидирован

Пожар у атомной электростанции на Украине ликвидирован

При пожаре в здании у Запорожской АЭС никто не пострадал 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T10:07+0400

2022-03-04T10:07+0400

2022-03-04T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв или пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.Пожар произошел на 3, 4 и 5 этажах пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. Как заявил представитель пресс-службы АЭС, изменений радиационного фона нет, на станции отключен один из энергоблоков.И. о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 – продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 – резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, происшествия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022