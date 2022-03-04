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Пожар у атомной электростанции на Украине ликвидирован
Пожар у атомной электростанции на Украине ликвидирован
При пожаре в здании у Запорожской АЭС никто не пострадал 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T10:07+0400
2022-03-04T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв или пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.Пожар произошел на 3, 4 и 5 этажах пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. Как заявил представитель пресс-службы АЭС, изменений радиационного фона нет, на станции отключен один из энергоблоков.И. о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 – продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 – резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, происшествия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Пожар у атомной электростанции на Украине ликвидирован
10:07 04.03.2022 (обновлено: 10:32 04.03.2022) Подписаться на
При пожаре в здании у Запорожской АЭС никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв или пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.
Пожар произошел на 3, 4 и 5 этажах пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. Как заявил представитель пресс-службы АЭС, изменений радиационного фона нет, на станции отключен один из энергоблоков.
"В 06:20 (08:20 тбс) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – цитирует РИА Новости сообщение украинской ЧС.
И. о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 – продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 – резервные, им ничто не угрожает. Мэр Энергодара сообщал, что данных о пожаре на самой АЭС нет.
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