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Россия и Украина договорились о спасении жизней гражданских лиц - видео

Россия и Украина договорились о спасении жизней гражданских лиц - видео

Представители делегаций России и Украины подвели итоги второго раунда переговоров в Беларуси. О чем они смогли договориться - смотрите в видео. 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T00:42+0400

2022-03-04T00:42+0400

2022-03-04T00:42+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

россия

владимир мединский

видео

мультимедиа

конфликты

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Глава делегации России Владимир Мединский по итогам второй сессии российско-украинских переговоров рассказал, что сторонам удалось достичь договоренностей по гуманитарным вопросам."Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения", — заявил Мединский.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, владимир мединский, видео, мультимедиа, конфликты, видео