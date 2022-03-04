https://sputnik-georgia.ru/20220304/rossiya-i-ukraina-dogovorilis-o-spasenii-zhizney-grazhdanskikh-lits---video-264953693.html
Россия и Украина договорились о спасении жизней гражданских лиц - видео
Россия и Украина договорились о спасении жизней гражданских лиц - видео
Представители делегаций России и Украины подвели итоги второго раунда переговоров в Беларуси. О чем они смогли договориться - смотрите в видео. 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T00:42+0400
2022-03-04T00:42+0400
2022-03-04T00:42+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
украина
россия
владимир мединский
видео
мультимедиа
конфликты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264953648_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_7592d5234ece79395226c2fb3d48a70e.jpg
Глава делегации России Владимир Мединский по итогам второй сессии российско-украинских переговоров рассказал, что сторонам удалось достичь договоренностей по гуманитарным вопросам."Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения", — заявил Мединский.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264953648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e754992e0a8ae62c8c50b3e27721a341.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, россия, владимир мединский, видео, мультимедиа, конфликты, видео
Россия и Украина договорились о спасении жизней гражданских лиц - видео
Подписаться на
Представители делегаций России и Украины подвели итоги второго раунда переговоров в Беларуси. О чем они смогли договориться - смотрите в видео.
Глава делегации России Владимир Мединский по итогам второй сессии российско-украинских переговоров рассказал, что сторонам удалось достичь договоренностей по гуманитарным вопросам.
"Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения", — заявил Мединский.