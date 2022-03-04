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Сильный ветер в Тбилиси – повалены деревья и повреждены машины
Сильный ветер в Тбилиси – повалены деревья и повреждены машины
Сильный ветер бушует в столице Грузии с утра – сообщения о последствиях урагана поступили из шести мест 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T12:44+0400
2022-03-04T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Деревья повалены и повреждены несколько машин в результате сильного ветра в районе Глдани, сообщает Первый канал.Как сообщают в районной администрации Глдани, сообщения о последствиях ветра поступили из шести мест. На данный момент в этих местах идут очистительные работы.О пострадавших не сообщается.Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода: значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости, происшествия, общество, тбилиси
Сильный ветер в Тбилиси – повалены деревья и повреждены машины
12:44 04.03.2022 (обновлено: 13:06 04.03.2022) Подписаться на
Сильный ветер бушует в столице Грузии с утра – сообщения о последствиях урагана поступили из шести мест
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Деревья повалены и повреждены несколько машин в результате сильного ветра в районе Глдани, сообщает Первый канал.
Мощный ветер бушует в столице Грузии с утра. Скорость урагана достигает 10-15 – 17-22 м/с, а ночью ветер усилится до 25 м/с.
Как сообщают в районной администрации Глдани, сообщения о последствиях ветра поступили из шести мест. На данный момент в этих местах идут очистительные работы.
О пострадавших не сообщается.
Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода: значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.
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