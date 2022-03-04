https://sputnik-georgia.ru/20220304/silnyy-veter-v-tbilisi--povaleny-derevya-i-povrezhdeny-mashiny-264964047.html

Сильный ветер в Тбилиси – повалены деревья и повреждены машины

Сильный ветер в Тбилиси – повалены деревья и повреждены машины

Сильный ветер бушует в столице Грузии с утра – сообщения о последствиях урагана поступили из шести мест 04.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Деревья повалены и повреждены несколько машин в результате сильного ветра в районе Глдани, сообщает Первый канал.Как сообщают в районной администрации Глдани, сообщения о последствиях ветра поступили из шести мест. На данный момент в этих местах идут очистительные работы.О пострадавших не сообщается.Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода: значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5-балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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погода, грузия, новости, происшествия, общество, тбилиси