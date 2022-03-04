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Скончался народный артист Грузии Манучар Шервашидзе
Скончался народный артист Грузии Манучар Шервашидзе
Грузинскому зрителю Шервашидзе особенно запомнился благодаря игре в фильме "Рекорд" в роли Дуру Хунчуа 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T12:14+0400
2022-03-04T12:14+0400
2022-03-04T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Народной артист Грузии, актер Батумского государственного драматического театра им. И. Чавчавадзе Манучар Шервашидзе скончался возрасте 91 года, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам в связи с кончиной артиста.После окончания Грузинского государственного театрального института им. Ш. Руставели Манучар Шервашидзе работал в Батумском театре с 1955 года до своей смерти.Там артист создал много запоминающихся образов – Иларион ("Я, бабушка, Илико и Иларион"), Цамцуми ("Аиети"), Нугзар ("Любовь и море"), Джанико ("Когда город спит") и другие роли.При этом актер известен и благодаря своим киноролям. Особенно Шервашидзе запомнился грузинскому зрителю благодаря игре в фильме "Рекорд" в роли Дуру Хунчуа.Манучар Шервашидзе отмечен многочисленными наградами и премиями. В 1961 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Аджарии, а в 1982 году – звание народного артиста Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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батуми, грузия, культура, новости, аджария, кто ушел из жизни в 2022 году?, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Скончался народный артист Грузии Манучар Шервашидзе
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Грузинскому зрителю Шервашидзе особенно запомнился благодаря игре в фильме "Рекорд" в роли Дуру Хунчуа
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Народной артист Грузии, актер Батумского государственного драматического театра им. И. Чавчавадзе Манучар Шервашидзе скончался возрасте 91 года, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В ведомстве выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам в связи с кончиной артиста.
После окончания Грузинского государственного театрального института им. Ш. Руставели Манучар Шервашидзе работал в Батумском театре с 1955 года до своей смерти.
Там артист создал много запоминающихся образов – Иларион ("Я, бабушка, Илико и Иларион"), Цамцуми ("Аиети"), Нугзар ("Любовь и море"), Джанико ("Когда город спит") и другие роли.
При этом актер известен и благодаря своим киноролям. Особенно Шервашидзе запомнился грузинскому зрителю благодаря игре в фильме "Рекорд" в роли Дуру Хунчуа.
Манучар Шервашидзе отмечен многочисленными наградами и премиями. В 1961 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Аджарии, а в 1982 году – звание народного артиста Грузии.
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