https://sputnik-georgia.ru/20220304/sotni-fur-u-granitsy-gruzii-s-rossiey-voditeli-zhdut-otkrytiya-dorogi---video-264978863.html

Сотни фур у границы Грузии с Россией: водители ждут открытия дороги - видео

Сотни фур у границы Грузии с Россией: водители ждут открытия дороги - видео

Из-за ухудшения погодных условий дальнобойщикам из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран приходится простаивать дни, а то и недели на дороге... 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T20:37+0400

2022-03-04T20:37+0400

2022-03-04T20:37+0400

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верхний ларс

грузино-российская граница

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На Военно-грузинской дороге - многокилометровая пробка из фур. На перевале вновь снегопад, угроза схода лавин, ограниченная видимости и гололед. Мужчины коротают дни в ожидании хорошей погоды как могут - отсыпаются, общаются между собой за чашкой кофе. Приходится им это делать без должных на то условий - без душевых и туалетов, магазинов, объектов питания.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Спасением многолетного дискомфорта торговых перевозчиков называют проект Коби-Квешети - объездной путь, который поможет водителям не простаивать большое количество времени на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Однако завершение строительства запланировано лишь на 2024 год.

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