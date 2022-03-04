https://sputnik-georgia.ru/20220304/sotni-fur-u-granitsy-gruzii-s-rossiey-voditeli-zhdut-otkrytiya-dorogi---video-264978863.html
Сотни фур у границы Грузии с Россией: водители ждут открытия дороги - видео
Сотни фур у границы Грузии с Россией: водители ждут открытия дороги - видео
Из-за ухудшения погодных условий дальнобойщикам из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран приходится простаивать дни, а то и недели на дороге... 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T20:37+0400
2022-03-04T20:37+0400
2022-03-04T20:37+0400
видео
мультимедиа
россия
транспорт
военно-грузинская дорога
видео-новости из грузии
верхний ларс
грузино-российская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264978839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6c94f369d3e5c2a233e0e8632d90144.jpg
На Военно-грузинской дороге - многокилометровая пробка из фур. На перевале вновь снегопад, угроза схода лавин, ограниченная видимости и гололед. Мужчины коротают дни в ожидании хорошей погоды как могут - отсыпаются, общаются между собой за чашкой кофе. Приходится им это делать без должных на то условий - без душевых и туалетов, магазинов, объектов питания.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Спасением многолетного дискомфорта торговых перевозчиков называют проект Коби-Квешети - объездной путь, который поможет водителям не простаивать большое количество времени на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Однако завершение строительства запланировано лишь на 2024 год.
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/04/264978839_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dea4c6f5914b94cb6ae194eb4b62a787.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, транспорт, военно-грузинская дорога, видео-новости из грузии, верхний ларс, грузино-российская граница, видео
Сотни фур у границы Грузии с Россией: водители ждут открытия дороги - видео
Подписаться на
Из-за ухудшения погодных условий дальнобойщикам из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран приходится простаивать дни, а то и недели на дороге, ведущей к Верхнему Ларсу. В каких условиях живут водители - - смотрите в видео Sputnik.
На Военно-грузинской дороге - многокилометровая пробка из фур. На перевале вновь снегопад, угроза схода лавин, ограниченная видимости и гололед. Мужчины коротают дни в ожидании хорошей погоды как могут - отсыпаются, общаются между собой за чашкой кофе. Приходится им это делать без должных на то условий - без душевых и туалетов, магазинов, объектов питания.
Спасением многолетного дискомфорта торговых перевозчиков называют проект Коби-Квешети - объездной путь, который поможет водителям не простаивать большое количество времени на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс. Однако завершение строительства запланировано лишь на 2024 год.