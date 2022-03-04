https://sputnik-georgia.ru/20220304/tseny-na-gaz-v-evrope-obnovili-ocherednoy-istoricheskiy-maksimum-264978330.html

Цены на газ в Европе обновили очередной исторический максимум

Цены на газ в Европе обновили очередной исторический максимум

Стоимость газа в Европе резко выросла после того, как Россия начала специальную операцию на Украине 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T20:10+0400

2022-03-04T20:10+0400

2022-03-04T20:17+0400

в мире

новости

экономика

европа

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24554/69/245546981_0:27:3220:1838_1920x0_80_0_0_ad983a46732e248a1b7404ade00d8a52.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Цены фьючерсов на газ в Европе превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров, что стало очередным историческим максимумом.На торгах в пятницу лондонская биржа ICE на 18:30 по тбилисскому времени зафиксировала стоимость апрельских фьючерсов на уровне 2411,3 доллара, что с учётом изменения валютных котировок (данные на площадке ICE Futures представлены в евро) на 30,6% выше расчётной цены накануне —1845,8 доллара, сообщило РИА Новости.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность и резко выросли после того, как 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Накануне ценовой максимум составил 2279 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, европа, газ