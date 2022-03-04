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Турция оставит воздушное пространство открытым для России

Турция оставит воздушное пространство открытым для России

Турция продолжает контакты как с российской, так и с украинской сторонами, отметил Мевлют Чавушоглу 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Турция не будет закрывать воздушное пространство для России, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Глава турецкой дипломатии также добавил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.Россия начала операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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