https://sputnik-georgia.ru/20220304/uchenye-razrabotali-dnk-ustroystvo-dlya-lecheniya-raka-264969465.html
Ученые разработали ДНК-устройство для лечения рака
Ученые разработали ДНК-устройство для лечения рака
Открытие в области онкологии и борьбы с этой болезнью принадлежит специалистам из Чикагского университета 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T15:02+0400
2022-03-04T15:02+0400
2022-03-04T15:02+0400
рак
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Американские ученые-разработчики создали миниатюрное ДНК-устройство для уничтожения раковых опухолей. Об их прорывном исследовании пишет журнал Nature Nanotechnology.Открытие принадлежит специалистам из Чикагского университета. По данным экспертов, новое ДНК-устройство может делать онкологические образования заметными для иммунных клеток.То есть ДНК-наноустройства теперь делают доставку лекарств сверхспецифичной, что позволяет нам думать о способах лечения рака, не убивая клетку, в которую доставляется терапевтическое средство. Специалисты объясняют, что наноустройства нацелены на особый тип клеток, известных как ассоциированные с опухолью макрофаги или ТАМ.Дело в том, что макрофаги представляют собой тип иммунных клеток, которые в норме должны распознавать и уничтожать микробы, клеточный мусор и другие чужеродные вещества из клеток. Однако они могут стать ключевой частью раковых опухолей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
рак, новости, наука, общество
Ученые разработали ДНК-устройство для лечения рака
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Открытие в области онкологии и борьбы с этой болезнью принадлежит специалистам из Чикагского университета
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik.
Американские ученые-разработчики создали миниатюрное ДНК-устройство для уничтожения раковых опухолей. Об их прорывном исследовании пишет журнал Nature Nanotechnology
.
Открытие принадлежит специалистам из Чикагского университета. По данным экспертов, новое ДНК-устройство может делать онкологические образования заметными для иммунных клеток.
То есть ДНК-наноустройства теперь делают доставку лекарств сверхспецифичной, что позволяет нам думать о способах лечения рака, не убивая клетку, в которую доставляется терапевтическое средство.
Специалисты объясняют, что наноустройства нацелены на особый тип клеток, известных как ассоциированные с опухолью макрофаги или ТАМ.
Дело в том, что макрофаги представляют собой тип иммунных клеток, которые в норме должны распознавать и уничтожать микробы, клеточный мусор и другие чужеродные вещества из клеток. Однако они могут стать ключевой частью раковых опухолей.
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