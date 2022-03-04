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В Грузии высшее образование получают 17,5 тысячи иностранцев
В Грузии высшее образование получают 17,5 тысячи иностранцев
За 2021/2022 учебный год за границу для продолжения обучения было отправлено 484 студента 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T07:01+0400
2022-03-04T07:01+0400
2022-03-04T08:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии в высших учебных заведениях обучаются 17,5 тысячи иностранцев, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".При этом 5,3 тысячи иностранцев обучаются в государственных вузах, а 12,2 тысячи – в частных.По данным "Сакстата", только за 2021/2022 учебный год число иностранных студентов в Грузии выросло на 19% по сравнению с показателями прошлого года.В том же учебном году за границу для продолжения обучения было отправлено 484 студента. При этом из государственных вузов за границей учебу продолжили 342 студента.В Грузии статус студента к 2022 году имели 159,8 тысячи человек. По данным "Сакстата" 63,6% студентов Грузии учится в 19 государственных вузах, а 36,4% от общего числа приходится на 45 частных университетов и институтов Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии высшее образование получают 17,5 тысячи иностранцев
07:01 04.03.2022 (обновлено: 08:57 04.03.2022) Подписаться на
За 2021/2022 учебный год за границу для продолжения обучения было отправлено 484 студента
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В Грузии в высших учебных заведениях обучаются 17,5 тысячи иностранцев, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом 5,3 тысячи иностранцев обучаются в государственных вузах, а 12,2 тысячи – в частных.
По данным "Сакстата"
, только за 2021/2022 учебный год число иностранных студентов в Грузии выросло на 19% по сравнению с показателями прошлого года.
В том же учебном году за границу для продолжения обучения было отправлено 484 студента. При этом из государственных вузов за границей учебу продолжили 342 студента.
В Грузии статус студента к 2022 году имели 159,8 тысячи человек. По данным "Сакстата" 63,6% студентов Грузии учится в 19 государственных вузах, а 36,4% от общего числа приходится на 45 частных университетов и институтов Грузии.
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