https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-krym-nachala-postupat-voda-iz-dnepra-po-severo-krymskomu-kanalu---video-264956440.html

В Крым начала поступать вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу – видео

В Крым начала поступать вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу – видео

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Вода появилась в районе города Армянск, она дошла самотеком после подрыва дамбы – шлюзы на украинской... 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T09:08+0400

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2022-03-04T09:17+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

крым

украина

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Пока продолжаются работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым. Украина начала водную блокаду полуострова после его воссоединения с Россией. С 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию. Удары наносятся по украинским военным объектам. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, крым, украина, видео