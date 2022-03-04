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В Крым начала поступать вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу – видео
В Крым начала поступать вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу – видео
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Вода появилась в районе города Армянск, она дошла самотеком после подрыва дамбы – шлюзы на украинской... 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T09:08+0400
2022-03-04T09:08+0400
2022-03-04T09:17+0400
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Пока продолжаются работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым. Украина начала водную блокаду полуострова после его воссоединения с Россией. С 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию. Удары наносятся по украинским военным объектам. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, крым, украина, видео
В Крым начала поступать вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу – видео
09:08 04.03.2022 (обновлено: 09:17 04.03.2022) Подписаться на
Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Вода появилась в районе города Армянск, она дошла самотеком после подрыва дамбы – шлюзы на украинской территории не открывались
Пока продолжаются работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов. После этого начнется подача воды в Крым. Украина начала водную блокаду полуострова после его воссоединения с Россией.
С 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию. Удары наносятся по украинским военным объектам. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что благодаря выходу российских войск к Херсону удалось разблокировать Северо-Крымский канал.