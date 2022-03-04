https://sputnik-georgia.ru/20220304/v-tbilisi-iz-za-silnogo-vetra-obrushilos-avariynoe-zdanie-264973132.html

В Тбилиси из-за сильного ветра обрушилось аварийное здание

В Тбилиси из-за сильного ветра обрушилось аварийное здание

По имеющейся информации, в результате обрушения здания никто не пострадал 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T18:13+0400

2022-03-04T18:13+0400

2022-03-04T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Из-за сильного ветра в тбилисском районе Санзона обрушилось аварийное здание, сообщает телекомпания "Рустави-2".Поврежден и автомобиль, который попал под обломки. По имеющейся информации, в результате обрушения здания никто не пострадал.В Службу управления чрезвычайными ситуациями в связи с сильным ветром поступило около 30 звонков из Тбилиси.Сильный ветер бушует в столице Грузии с утра. Скорость ветра достигает 10-15 м/с -17-22 м/с, а ночью ветер усилится до 25 м/с.Синоптики предупреждают, что до 6 марта в Грузии ожидается холодная погода, значительное снижение температуры, осадки, в некоторых местах метель, ураган, туман. На черноморском побережье синоптики прогнозируют 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ветер, тбилиси, происшествия, новости, грузия