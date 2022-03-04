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ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы – инфекционист
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы – инфекционист
Когда ВОЗ объявит о финале пандемии и исчезнет ли насовсем коронавирус – на эти вопросы ответил специалист 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T08:40+0400
2022-03-04T08:40+0400
2022-03-04T08:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. О завершении пандемии COVID-19 в ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено – заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не исчезнет, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.Специалист подчеркнул, что есть, к примеру, пандемия туберкулеза, с которой давно борются, но она никуда не уходит. По такому же принципу останется и пандемия коронавируса: заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет, уверен врач.Коронавирусом в мире уже заболели более 440 млн человек, жертвами инфекции стали 5,97 млн. В пятерке самых сложных ситуаций с заболеванием – Соединенные Штаты Америки, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, общество, в мире, новости, коронавирус covid-19
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы – инфекционист
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Когда ВОЗ объявит о финале пандемии и исчезнет ли насовсем коронавирус – на эти вопросы ответил специалист
ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. О завершении пандемии COVID-19 в ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено – заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не исчезнет, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", – сказал РИА Новости Тимаков.
Специалист подчеркнул, что есть, к примеру, пандемия туберкулеза, с которой давно борются, но она никуда не уходит. По такому же принципу останется и пандемия коронавируса: заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет, уверен врач.
Коронавирусом в мире уже заболели более 440 млн человек, жертвами инфекции стали 5,97 млн. В пятерке самых сложных ситуаций с заболеванием – Соединенные Штаты Америки, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
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