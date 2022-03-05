https://sputnik-georgia.ru/20220305/aviakompanii-azerbaydzhana-priostanavlivayut-vse-polety-v-rossiyu-264999447.html

Авиакомпании Азербайджана приостанавливают все полеты в Россию

Авиакомпании Азербайджана приостанавливают все полеты в Россию

Рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с 6 марта приостанавливаются на неопределенный срок 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T21:27+0400

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азербайджан

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россия

росавиация

авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Азербайджанские авиакомпании приостанавливают все полеты в Российскую Федерацию, пишет Sputnik Азербайджан. Так рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с шестого марта приостанавливаются на неопределенный срок, сообщает ЗАО "Азербайджанские авиалинии" AZAL.Решение принято с учетом рисков, возникающих при международных полетах, и по рекомендации Росавиации.Отмечается, что в текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, а также изучить "все возможные перемены в своей политике".Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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азербайджан, новости, экономика, россия, росавиация, авиасообщение в грузии