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Авиакомпании Азербайджана приостанавливают все полеты в Россию
Авиакомпании Азербайджана приостанавливают все полеты в Россию
Рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с 6 марта приостанавливаются на неопределенный срок 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T21:27+0400
2022-03-05T21:27+0400
2022-03-05T21:27+0400
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авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Азербайджанские авиакомпании приостанавливают все полеты в Российскую Федерацию, пишет Sputnik Азербайджан. Так рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с шестого марта приостанавливаются на неопределенный срок, сообщает ЗАО "Азербайджанские авиалинии" AZAL.Решение принято с учетом рисков, возникающих при международных полетах, и по рекомендации Росавиации.Отмечается, что в текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, а также изучить "все возможные перемены в своей политике".Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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азербайджан, новости, экономика, россия, росавиация, авиасообщение в грузии
Авиакомпании Азербайджана приостанавливают все полеты в Россию
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Рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с 6 марта приостанавливаются на неопределенный срок
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Азербайджанские авиакомпании приостанавливают все полеты в Российскую Федерацию, пишет Sputnik Азербайджан
.
Так рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан с шестого марта приостанавливаются на неопределенный срок, сообщает ЗАО "Азербайджанские авиалинии" AZAL.
Решение принято с учетом рисков, возникающих при международных полетах, и по рекомендации Росавиации.
"Ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. Эти изменения коснулись также и деятельности Национального авиаперевозчика Азербайджана", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, а также изучить "все возможные перемены в своей политике".
Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.
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