Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Великий пост по православному церковному календарю в 2022-м начнется 7 марта и продлится семь недель
Верующие в этот период очищают себя постом, покаянием и молитвой, чтобы с чистой душой встретить Светлое Воскресение Христово.
В Великий Пост верующие, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть в Великий пост и календарь питания по дням.
Что можно и нельзя есть
Отказ от некоторых продуктов и физическое очищение – одна из важных составляющих Великого поста. Во время поста нельзя есть любую пищу животного происхождения. К ней относят все сорта мяса и птицы, яйца, животные жиры и молочные продукты.
В эти дни нельзя есть рыбу и рыбные продукты, за исключением пары дней.
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗавершение чина мироварения в Донском монастыре
Завершение чина мироварения в Донском монастыре
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков/
Верующие, соблюдающие Великий пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами.
В Великий пост можно есть сырые, вареные, тушеные и запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.
Степень строгости поста в разные дни определена календарем питания, предписанного монастырским уставом.
Календарь питания
В Великий пост по понедельникам, средам и пятницам монастырским уставом предписано сухоядение, то есть разрешено есть сухой пресный хлеб (сухари), сырые овощи, фрукты и сухофрукты, орехи, мед и воду.
По вторникам и четвергам разрешается есть горячую пищу растительного происхождения без масла – в эти дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.
В субботу и воскресенье (кроме заключительной недели поста) разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.
Рыбу можно есть лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, которое в 2022 году выпадает на 17 апреля.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
Верующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
По церковным правилам в Чистый понедельник – первый день поста, и Страстную (Красную) пятницу – в день казни Иисуса, принято полностью отказываться от пищи.
В Страстную пятницу, которая в 2022 году выпадает на 22 апреля, нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы.
Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.
Священники считают, что если человек станет нервным и раздражительным из-за запрета на определенную пищу, то лучше прекратить пост. Потому что это не диета, а период духовного очищения, которого невозможно достичь, находясь постоянно в раздраженном состоянии.
Кто может не соблюдать пост
От поста освобождаются тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен решить, соблюдать ему пост или нет.
Лицо, имеющее проблемы со здоровьем, обязательно должно посоветоваться с врачом о том, сможет ли он поститься без нанесения вреда своему здоровью.
Материал подготовлен на основе открытых источников