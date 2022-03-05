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https://sputnik-georgia.ru/20220305/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-velikiy-post-2022-kalendar-pitaniya-264983438.html
Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания
Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания
Великий пост по православному церковному календарю в 2022-м начнется 7 марта и продлится семь недель
2022-03-05T19:09+0400
2022-03-05T19:09+0400
великий пост
справки
религия
общество
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Верующие в этот период очищают себя постом, покаянием и молитвой, чтобы с чистой душой встретить Светлое Воскресение Христово.В Великий Пост верующие, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть в Великий пост и календарь питания по дням.Что можно и нельзя естьОтказ от некоторых продуктов и физическое очищение – одна из важных составляющих Великого поста. Во время поста нельзя есть любую пищу животного происхождения. К ней относят все сорта мяса и птицы, яйца, животные жиры и молочные продукты.В эти дни нельзя есть рыбу и рыбные продукты, за исключением пары дней.Верующие, соблюдающие Великий пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами.В Великий пост можно есть сырые, вареные, тушеные и запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.Степень строгости поста в разные дни определена календарем питания, предписанного монастырским уставом.Календарь питанияВ Великий пост по понедельникам, средам и пятницам монастырским уставом предписано сухоядение, то есть разрешено есть сухой пресный хлеб (сухари), сырые овощи, фрукты и сухофрукты, орехи, мед и воду.По вторникам и четвергам разрешается есть горячую пищу растительного происхождения без масла – в эти дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.В субботу и воскресенье (кроме заключительной недели поста) разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.Рыбу можно есть лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, которое в 2022 году выпадает на 17 апреля.По церковным правилам в Чистый понедельник – первый день поста, и Страстную (Красную) пятницу – в день казни Иисуса, принято полностью отказываться от пищи.В Страстную пятницу, которая в 2022 году выпадает на 22 апреля, нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.Священники считают, что если человек станет нервным и раздражительным из-за запрета на определенную пищу, то лучше прекратить пост. Потому что это не диета, а период духовного очищения, которого невозможно достичь, находясь постоянно в раздраженном состоянии.Кто может не соблюдать постОт поста освобождаются тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен решить, соблюдать ему пост или нет.Лицо, имеющее проблемы со здоровьем, обязательно должно посоветоваться с врачом о том, сможет ли он поститься без нанесения вреда своему здоровью.Материал подготовлен на основе открытых источников
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великий пост, справки , религия , общество

Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания

19:09 05.03.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2022
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Великий пост по православному церковному календарю в 2022-м начнется 7 марта и продлится семь недель
Верующие в этот период очищают себя постом, покаянием и молитвой, чтобы с чистой душой встретить Светлое Воскресение Христово.
В Великий Пост верующие, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть в Великий пост и календарь питания по дням.

Что можно и нельзя есть

Отказ от некоторых продуктов и физическое очищение – одна из важных составляющих Великого поста. Во время поста нельзя есть любую пищу животного происхождения. К ней относят все сорта мяса и птицы, яйца, животные жиры и молочные продукты.
В эти дни нельзя есть рыбу и рыбные продукты, за исключением пары дней.
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗавершение чина мироварения в Донском монастыре
Завершение чина мироварения в Донском монастыре - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2022
Завершение чина мироварения в Донском монастыре
© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
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Верующие, соблюдающие Великий пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами.
В Великий пост можно есть сырые, вареные, тушеные и запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.
Степень строгости поста в разные дни определена календарем питания, предписанного монастырским уставом.

Календарь питания

В Великий пост по понедельникам, средам и пятницам монастырским уставом предписано сухоядение, то есть разрешено есть сухой пресный хлеб (сухари), сырые овощи, фрукты и сухофрукты, орехи, мед и воду.
По вторникам и четвергам разрешается есть горячую пищу растительного происхождения без масла – в эти дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.
В субботу и воскресенье (кроме заключительной недели поста) разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.
Рыбу можно есть лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, которое в 2022 году выпадает на 17 апреля.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
Верующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2022
Верующие в храме Христа Спасителя во время совершения патриархом вечерни с чином прощения
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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По церковным правилам в Чистый понедельник – первый день поста, и Страстную (Красную) пятницу – в день казни Иисуса, принято полностью отказываться от пищи.
В Страстную пятницу, которая в 2022 году выпадает на 22 апреля, нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы.
Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера.
Священники считают, что если человек станет нервным и раздражительным из-за запрета на определенную пищу, то лучше прекратить пост. Потому что это не диета, а период духовного очищения, которого невозможно достичь, находясь постоянно в раздраженном состоянии.

Кто может не соблюдать пост

От поста освобождаются тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен решить, соблюдать ему пост или нет.
Лицо, имеющее проблемы со здоровьем, обязательно должно посоветоваться с врачом о том, сможет ли он поститься без нанесения вреда своему здоровью.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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