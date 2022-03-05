https://sputnik-georgia.ru/20220305/eto-bolshaya-poterya--premer-gruzii-o-smerti-aktera-elgudzhi-burduli-264991235.html

"Это большая потеря" – премьер Грузии о смерти актера Элгуджи Бурдули

"Это большая потеря" – премьер Грузии о смерти актера Элгуджи Бурдули

Грузинский артист показывал в своих героях честь, мужество и скромность, отметил премьер 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T19:31+0400

2022-03-05T19:31+0400

2022-03-05T19:31+0400

ираклий гарибашвили

грузия

новости

культура

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного актера Элгуджи (Гуджи) Бурдули."В своих героях он показывал честь, мужество и скромность, и создал такие запоминающиеся образы, которые заслужили любовь зрителей. Соболезную семье Гуджи Бурдули, его близким и зрителю из-за большой потери", – написал Гарибашвили в соцсети Facebook.Элгуджа Бурдули прославился благодаря ролям в кинокартинах "Отряд особого назначения", "Дмитрий II", "Очи черные", "Трудно быть Богом", "Уполномочен революцией", "Нужные люди", "Борис Годунов" и других. Бурдули создал множество узнаваемых и характерных ролей. Среди них картины "Следую своим курсом", "Ненависть", "Забудьте слово "смерть"", "Магци", "Хлеб, золото, наган", "Цель", "Весна проходит", "Портрет", "Заложник", "Молитва", "Капкан для шакалов" и "Русь изначальная".В 1992 году Элгуджа Бурдули был удостоен главного приза за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих" на кинофестивале "Созвездие". В 1993-м – получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Солнце неспящих".Бурдули – обладатель почетной грамоты Патриархии Грузии "За 3000-летие государственности Грузии". Актеру присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. С 1991 года был алтарником в столичном храме Сиони.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, культура