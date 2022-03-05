Гендиректор МАГАТЭ готов посетить Чернобыльскую АЭС

"Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте", – сказал Гросси на заседании СБ ООН.