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Гендиректор МАГАТЭ готов посетить Чернобыльскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить Чернобыльскую АЭС
Целью своего визита Гросси назвал создание стабильного механизма для соблюдения основных принципов охраны и безопасности ядерных объектов 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T15:32+0400
2022-03-05T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка, пишет РИА Новости.Целью своего визита Гросси назвал создание стабильного механизма для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Гендиректор МАГАТЭ готов посетить Чернобыльскую АЭС
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Целью своего визита Гросси назвал создание стабильного механизма для соблюдения основных принципов охраны и безопасности ядерных объектов
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка, пишет РИА Новости
.
"Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте", – сказал Гросси на заседании СБ ООН.
Целью своего визита Гросси назвал создание стабильного механизма для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов.
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