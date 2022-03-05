https://sputnik-georgia.ru/20220305/gruzinskie-predpriyatiya-smogut-postavlyat-moloko-i-molochnuyu-produktsiyu-v-rf-264997911.html

Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ

Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ

Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков молока и молочной продукции из Грузии.Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются. Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.Россия на сегодняшний день является одним из главных партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли 107,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 105 тысяч тонн ферросплавов, 38,4 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 25 тысяч тонн фруктов и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, экономика, новости