https://sputnik-georgia.ru/20220305/gruzinskie-predpriyatiya-smogut-postavlyat-moloko-i-molochnuyu-produktsiyu-v-rf-264997911.html
Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ
Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ
Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T20:46+0400
2022-03-05T20:46+0400
2022-03-05T21:11+0400
россия
грузия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/56/239425644_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b75cecf47469b95cc445fa6b7e2ba34f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков молока и молочной продукции из Грузии.Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются. Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.Россия на сегодняшний день является одним из главных партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли 107,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 105 тысяч тонн ферросплавов, 38,4 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 25 тысяч тонн фруктов и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/56/239425644_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ab310c0f9d7282f287013356486384d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, экономика, новости
Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ
20:46 05.03.2022 (обновлено: 21:11 05.03.2022) Подписаться на
Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Россельхознадзор принял решение
расширить список поставщиков молока и молочной продукции из Грузии.
В уполномоченные органы в области ветеринарии государств-членов ЕАЭС направлены списки предприятий Грузии на включение в Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (Реестр предприятий третьих стран).
Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются. Поставки продукции указанных предприятий могут начаться после одобрения стран-членов ЕАЭС.
Россия на сегодняшний день является одним из главных партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.
Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли 107,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 105 тысяч тонн ферросплавов, 38,4 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 25 тысяч тонн фруктов и так далее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.