https://sputnik-georgia.ru/20220305/istoki-rossiysko-ukrainskogo-konflikta-265002099.html

Истоки российско-украинского конфликта

Истоки российско-украинского конфликта

Историк Олег Кузнецов о сути украинского конфликта, в рамках которого борьба идет не за территории, а за души и мозги людей 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T22:29+0400

2022-03-05T22:29+0400

2022-03-05T22:29+0400

россия

аналитика

колумнисты

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Потребность в формулировании идеологии украинской национальной государственности возникла не где-нибудь, а в Российской империи, и была обусловлена необходимостью интеллектуального противодействия польскому национализму, который в очередной раз с особой силой проявил себя в восстании 1863 года. Об этом Sputnik Азербайджан рассказал российский историк Олег Кузнецов.Как белорусский и украинский национализм использовали против польскогоВ качестве главного инструмента было признано целесообразным и возможным целенаправленно использовать ресурсы административно-бюрократического управления белорусским и украинским национализмом. Для этого в 1863 году при Виленском и Киевском генерал-губернаторах были созданы самостоятельные Археографические комиссии. Итогом их деятельности должен был стать интеллектуальный фундамент для этих двух новообразованных идеологий.А вот деятельность Киевской Археографической комиссии была куда более успешной: ей в полной мере удалось сформулировать и продвинуть в широкие слои дворянства и интеллигенции юго-западных губерний Российской империи идею малороссийского казацкого (украинского) народа, испокон веков противостоящего в этническом, культурном и религиозном отношении всем проявлениям социокультурной традиции польской государственности и польского национализма.Основоположники украинской исторической науки (Владимир Антонович, Дмитрий Яворницкий, Михаил Грушевский и др.) не претендовали на преемственность украинской государственности от какой-либо существовавшей ранее в веках империи, что в полной мере было свойственно большинству иных европейских историографических традиций, включая польскую и российскую.Их вполне устраивала автохтонность и самобытность украинской национальной традиции в предложенной ими формулировке, свободной от канонов и постулатов феодальной историографии, согласно которой статус и атрибутивная значимость государства во многом определялись древностью происхождения правящей императорской, царской или королевской династии.В отличие от официальной государственной идеологии Российской империи, выводящей происхождение России и предшествовавшего ему Московского царства от Византийской империи и династии Палеологов, создатели теории о происхождении украинской государственности не обременяли себя заботой доказывания легитимности власти собственных монархов и их династий от ранее существовавших до них. Они с самого начала постулировали идею демократического происхождения украинской государственности, основу для формирования которой составили выходцы с Северного Кавказа, переселившиеся в среднее течение Днепра в конце XIII века по повелению одного из ханов Золотой Орды.Согласно пропагандируемой ими концепции, малороссийские казаки или украинцы противопоставлялись сначала полякам, а затем и русским не только в этническом плане, но еще и в политическом – на антитезе "демократия-монархия". Поначалу данная концепция не вызывала особого возражения со стороны официальных властей Российской империи, так как полностью соответствовала поставленной задаче противодействия польскому национализму, что очень существенно дополнялось фактором конфессионального антагонизма между православием и католичеством.Но как только в реалиях первой половины ХХ столетия фактор вероисповедания или конфессиональной атрибутации личности в общественно-политической жизни стран Европы ушел на второй план, а на первый план вышел национальный вопрос, идеи украинской самобытности и независимости вошли в глубинное идеологическое противоречие одновременно и с польским национализмом и с российским имперским или советским интернационализмом.Это в конечном итоге предопределило и оформило в интеллектуальном пространстве - в первую очередь для украинской стороны – конфликт российской и украинской ментальностей, свидетелями которого мы все сегодня являемся. Причем в настоящее время его этнографическая составляющая все более подменяется политической.Как Степан Бандера сменил князя Дмитрия Вишневецкого во главе пантеона национальных героев УкраиныЯрчайшим примером данной тенденции является трансформация отношения украинского политического и академического истеблишмента к личности такого исторического деятеля этой страны как князь Дмитрий Вишневецкий (?-1563).Сразу после обретения Украиной своей национальной государственности в 1991 году этот исторический персонаж в полном соответствии с заветами основоположников украинской исторической науки Антоновича, Яворницкого и Грушевского был провозглашен национальным героем Украины, отцом-основателем ее национальной государственности со всеми соответствующими такому статусу атрибутами – памятниками, мемориальными знаками, упоминанием имени князя в названии улиц, площадей и боевых кораблей военно-морских сил Украины.Так продолжалось двадцать лет – все 1990-е и 2000-е годы, но потом на смену князю Вишневецкому во главе пантеона национальных героев Украины был поставлен Степан Бандера (1909-1959). Идея украинской самоидентификации вместо фольклорно-этнографического приобрела агрессивно-экстремистское содержание, направленный против всего русского и пророссийского.Когда произошел раскол современного мира на сторонников и противников РоссииПроизошедшая в конце первого десятилетия этого века в украинском обществе смена имен и соответствующих им идеологических доминант, стала причиной сначала непонимания, а затем и деятельного отторжения украинской внутренней и внешней политики со стороны Кремля, что вылилось в силовые конфликты 2014 и 2022 года.Наивно полагать, будто бы в России не видели происходящей трансформации государственной идеологии. Видели и прекрасно осознавали все последствия такого сценария развития событий, поэтому предпринимали все возможные в рамках международной дипломатии шаги по предотвращению сползания российско-украинских отношений в состояние открытого конфликта, которое началось 10 лет назад.В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России приняла декларацию "Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В 2014 году документ получил более жесткую и конкретную формулировку своего названия "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Декларация направлена в первую очередь на предупреждение и пресечение сползания Украины в болото неонацизма, которое мы из России наблюдаем в этой стране в последнее десятилетие.Список стран, на протяжении десяти лет традиционно воздерживавшихся при голосовании по этой резолюции также является весьма информативным и показательным, – в него входят все без исключения страны НАТО и ЕС, а также наиболее значимые страны-участницы Британского Содружества и Япония, то есть все те, кто сейчас активно осуждает действия России на Украине и вводит против нее санкции.Таким образом, раскол современного мира на сторонников и противников нынешнего откровенно агрессивного по отношению ко всему русскому политического режима Украины случился отнюдь не в 2022 году, а гораздо раньше. Российско-украинский конфликт старательно формировался и пестовался, как минимум, все последнее десятилетие, все последние годы был прогнозируемым, ожидаемым и для целого ряда правительств желанным.Поэтому в данных условиях уже не приходится говорить о том, что в его основе лежат территориальные споры или претензии, уходящие корнями в глубину веков к полулегендарной и полумифической "Киевской Руси", само название которой появилось в российской и произошедшей от нее украинской историографии только в XIX веке, и то только с целью примирить их взгляды на историю территории современной Украины до середины XIII века, нашествия кочевников Чингисхана и возникновения Золотой Орды.Когда произошел раскол Украины на русскоязычный Восток и украиноязычный ЗападУкраина в своей ретроспективе – это многослойное в историко-культурном отношении, многонациональное и поликонфессиональное государство, из чего логически напрашивается вывод, что для этой страны нет и не может быть одной-единственной гребенки, которой можно всю ее причесать.Кстати, в этом заключается главная причина того, почему казацкая общественная идея не подчинила себе всю Украину в XVI-XVIII веках, – будучи перекрестком цивилизаций и культур, укладов жизни и быта, население Украины не могло и не хотело жить по каким-то одним правилам, и эта тенденция продолжалась до ХХ века.Нынешний этнический состав населения этой страны и его распределение по ее территории окончательно сформировался после Второй Мировой войны, когда на восстановление промышленных, энергетических, транспортных и иных жизненной объектов экономической инфраструктуры из всех уголков бывшего СССР на Украину стали прибывать переселенцы в поисках работы и новой жизни.Именно тогда окончательно произошел и закрепился раскол Украины на русскоязычный Восток и украиноязычный Запад, в противостояние между которыми во многом по собственной воле оказалась вовлечена Россия. В этом вся суть украинского конфликта, в рамках которого борьба идет не за территории, а за души и мозги людей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, аналитика, колумнисты