https://sputnik-georgia.ru/20220305/kak-prosit-proscheniya-v-proschenoe-voskresene-2022-traditsii-prazdnika-264994799.html
Как просить прощения в Прощеное воскресенье 2022? Традиции праздника
Как просить прощения в Прощеное воскресенье 2022? Традиции праздника
Прощенным называется последнее воскресенье перед Великим постом – в 2022-м оно выпадает на 6 марта 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T22:10+0400
2022-03-05T22:10+0400
2022-03-05T22:10+0400
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В Прощеное воскресенье каждый человек может попросить прощение за все проступки, которые он совершил за минувший год сознательно или невольно. Как появилась эта традиция и как просить прощение в Прощеное воскресенье, читайте в материале Sputnik Грузия.Как появилась традиция праздника?Традиция просить прощения до начала Великого поста появилась в давние времена в Палестине или Египте.Предание повествует, что монахи до начала Великого поста уходили по одному в пустыню, где, следуя примеру Спасителя, проводили 40 дней практически без пищи и воды, чтобы, усилив подвиг молитвы, подготовиться к празднику Пасхи.По традиции прощаясь перед дорогой друг с другом, монахи просили простить их за все вольные и невольные обиды, и сами всех от души прощали – они понимали, что, возможно, видятся в последний раз.Вот так появилась эта древняя христианская традиция, а с течением времени перешла в богослужение всей Церкви.Церковная традицияВ Прощеное воскресенье в церквях по традиции читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. Спаситель учил, что прощать обиды окружающим нас людям необходимо, потому что прощая прегрешения, мы проявляем к ним сочувствие, сострадание, милосердие и любовь к ближним, как Отец Небесный проявляет Свою любовь к нам.Чин прощения по традиции совершается по окончанию вечернего богослужения. Настоятель с земным поклоном просит прощения у духовенства и прихожан, те в ответ кланяются и просят настоятеля простить их тоже. Затем служители церкви и миряне просят друг у друга прощение.В Прощенное воскресенье в храмах по церковной традиции вспоминают изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.Как просить прощенияПо церковной традиции просить прощения нужно вообще у всех, а также прощать всех, даже если они об этом не просили.Мы часто невольно или намерено обижаем близких, поэтому в Прощеное воскресенье нужно проанализировать прожитый год и вспомнить, кого и когда мы обидели. В первую очередь попросить прощения нужно у членов своей семьи и извиниться за невнимательность, грубость, отказ в помощи и так далее.В Прощеное воскресенье по древней традиции старшие первыми извиняются перед младшими по возрасту, а начальники – перед подчиненными. Перед тем как просить прощения, постарайтесь вспомнить те моменты, когда нанесли обиду, и сказать смиренно: "Прости меня, если чем-то тебя обидел умышленно или нет".А на обращение с просьбой о прощении принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Эти слова означают, что Господь простил за покаяние, а человек обиду не держит. И потом безгрешных людей нет, а судить может только Создатель.Помните, нужно искренне покаяться и простить, чтобы сбросив груз обид до начала Великого поста, встретить праздник Светлого Воскресения Христова с чистой душой.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник, прощенное воскресение
Как просить прощения в Прощеное воскресенье 2022? Традиции праздника
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Прощенным называется последнее воскресенье перед Великим постом – в 2022-м оно выпадает на 6 марта
В Прощеное воскресенье каждый человек может попросить прощение за все проступки, которые он совершил за минувший год сознательно или невольно.
Как появилась эта традиция и как просить прощение в Прощеное воскресенье, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Как появилась традиция праздника?
Традиция просить прощения до начала Великого поста появилась в давние времена в Палестине или Египте.
Предание повествует, что монахи до начала Великого поста уходили по одному в пустыню, где, следуя примеру Спасителя, проводили 40 дней практически без пищи и воды, чтобы, усилив подвиг молитвы, подготовиться к празднику Пасхи.
По традиции прощаясь перед дорогой друг с другом, монахи просили простить их за все вольные и невольные обиды, и сами всех от души прощали – они понимали, что, возможно, видятся в последний раз.
Вот так появилась эта древняя христианская традиция, а с течением времени перешла в богослужение всей Церкви.
Церковная традиция
В Прощеное воскресенье в церквях по традиции читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид.
Спаситель учил, что прощать обиды окружающим нас людям необходимо, потому что прощая прегрешения, мы проявляем к ним сочувствие, сострадание, милосердие и любовь к ближним, как Отец Небесный проявляет Свою любовь к нам.
Чин прощения по традиции совершается по окончанию вечернего богослужения. Настоятель с земным поклоном просит прощения у духовенства и прихожан, те в ответ кланяются и просят настоятеля простить их тоже. Затем служители церкви и миряне просят друг у друга прощение.
В Прощенное воскресенье в храмах по церковной традиции вспоминают изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.
Как просить прощения
По церковной традиции просить прощения нужно вообще у всех, а также прощать всех, даже если они об этом не просили.
Мы часто невольно или намерено обижаем близких, поэтому в Прощеное воскресенье нужно проанализировать прожитый год и вспомнить, кого и когда мы обидели. В первую очередь попросить прощения нужно у членов своей семьи и извиниться за невнимательность, грубость, отказ в помощи и так далее.
В Прощеное воскресенье по древней традиции старшие первыми извиняются перед младшими по возрасту, а начальники – перед подчиненными.
Идти на примирение первому и просить прощения у тех, с кем мы в ссоре, сложнее всего. Поэтому этим людям нужно уделить особенное внимание и, смирив гордыню, попросить прощения. В этом и заключается смысл праздника.
Перед тем как просить прощения, постарайтесь вспомнить те моменты, когда нанесли обиду, и сказать смиренно: "Прости меня, если чем-то тебя обидел умышленно или нет".
А на обращение с просьбой о прощении принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Эти слова означают, что Господь простил за покаяние, а человек обиду не держит. И потом безгрешных людей нет, а судить может только Создатель.
Помните, нужно искренне покаяться и простить, чтобы сбросив груз обид до начала Великого поста, встретить праздник Светлого Воскресения Христова с чистой душой.
Материал подготовлен на основе открытых источников