https://sputnik-georgia.ru/20220305/lesa-gruzii-pod-kontrolem-poslednie-dannye-o-narusheniyakh-264990780.html

Леса Грузии под контролем: последние данные о нарушениях

Леса Грузии под контролем: последние данные о нарушениях

Больше всего нарушений было зафиксировано в регионах Самегрело - Земо Сванети, Кахети и Самцхе-Джавахети 05.03.2022, Sputnik Грузия

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2022-03-05T20:20+0400

дерево

вырубка лесов

грузия

новости

общество

кахети

самегрело

самцхе-джавахети

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии в феврале зафиксировано 205 фактов нарушений, связанных с транспортировкой и вырубкой леса, говорится в сообщении департамента надзора за охраной окружающей среды.По данным департамента, из 205 фактов по девяти было возбуждено уголовное дело, остальные нарушители отделались штрафами.Больше всего нарушений, связанных с вырубкой леса и его транспортировкой, было зафиксировано в регионах Самегрело - Земо Сванети, Кахети и Самцхе-Джавахети. На эти регионы приходится половина всех зафиксированных фактов.Факты незаконной транспортировки древесины и вырубки леса зарегистрированы также в феврале и в Тбилиси. Всего сотрудники департамента обнаружили в столице четырех нарушителей.Департамент также проверил и предприятия по лесозаготовке, где выявили четыре нелегальных компании по распилу древесины и 42 предприятия, нарушающих правила.Все материалы о нарушениях переданы соответствующим органам для расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кахети

самегрело

самцхе-джавахети

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дерево, вырубка лесов, грузия, новости, общество, кахети, самегрело, самцхе-джавахети